Energy Watt è un operatore attivo nella provincia di Brescia nella fornitura di corrente elettrica, si propone sul mercato dell'energia, come viene riportato sul sito aziendale ufficiale, anche come possibile partner commerciale ai produttori di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione. Non solo fornitore diretto o partner commerciale, la compagnia investe su quella che definisce "divisione ingegneria". Avvalendosi di professionisti e tecnici il gruppo è in grado di progettare, sviluppare e realizzare impianti alimentati dalle fonti rinnovabili ma anche di efficienza energetica.

Spiega l’azienda che realizzando una diagnosi energetica sugli edifici è possibile intervenire con puntuali interventi di efficientamento, portando così a una drastica riduzione dei consumi. Per avere una più ampia panoramica sulle aziende attive nel mercato dell'energia si consiglia di visionare la pagina Abbassa Bollette.

Numero verde Energy Watt: come contattare l'azienda telefonicamente

Il sito aziendale della compagnia è in lavorazione quindi al momento è possibile solamente reperire alcuni metodi di contatto, non essendo presente alcun form di contatto o chatbox per parlare con un operatore. È possibile contattare telefonicamente l'azienda digitando il numero 030 9697555 o mandando un fax allo 030 969397, nel caso si dovessero trasmettere dei documenti.

Nella pagina di anteprima del sito aziendale è anche presente un indirizzo e-mail, si possono scrivere dubbi o richiedere informazioni alla casella info@energywatt.it. La compagnia ha gli uffici a Carpenedolo, in provincia di Brescia.

Corrente elettrica e vari servizi fra cui l'ottenimento di Certificati Bianchi

Il sito internet di Energy Watt, sebbene in corso di aggiornamento, è molto chiaro sui servizi offerti dal gruppo.

Va segnalato che nella sezione "mercati" compare ancora tra i servizi l'ottenimento dei Certificati Verdi, questo sistema è stato però recentemente superato e sostituito nel 2012 dall'incentivo definito GRIN, più complesso e strutturato.

Energy Watt nella propria offerta commerciale comprende anche l’ottenimento dei Certificati Bianchi ovvero un titolo, emesso sempre dal GSE, che comprova il raggiungimento in termini di risparmio di 1 TEP (una tonnellata equivalente di petrolio). Come riportato dal sito ufficiale del GSE, i certificati bianchi sono titoli che certificano il conseguimento di risparmi energetici, diventano quindi anche una forma di investimento. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti per essere poi immessi nel mercato e scambiati accumulando valore.

Sviluppo e progettazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

L'azienda si occupa anche di sviluppo e progettazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare accompagna il cliente negli:

Studi di fattibilità, progettazione e costruzione di impianti;

Autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di impianti;

Qualifiche IAFR e riconoscimento della cogenerazione, documento rilasciato dal GSE per poter accedere agli incentivi statali;

Servizi ESCO: sviluppo di interventi per l’efficienza energetica;

Studio degli interventi per il miglioramento dei processi.

C'è una divisione aziendale che si occupa strettamente di servizi come gli audit energetici delle aziende o fornire assistenza per gli obblighi e adempimenti fiscali, ma anche analisi del mercato e delle performance aziendali.