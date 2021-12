Tecniconsul Energia nasce nel 1980 con la realizzazione di impianti per il gas metano per utenti domestici ed industriali. Con l’introduzione del mercato libero dell’energia, la sua attività si è estesa alle forniture di energia elettrica. Secondo quanto si apprende dal sito ufficiale, l’azienda si propone di fornire ai propri clienti, principalmente nel marchigiano, le soluzioni energetiche più convenienti, grazie anche al contatto diretto favorito dagli sportelli aperti al pubblico e diffusi sul territorio.

Tecniconsul Energia, numero verde e contatti per informazioni e assistenza

Per mettersi in contatto con il personale Tecniconsul, l’azienda ha attivato il numero verde 800 589 579, raggiungibile da rete fissa, oppure il numero 0733 656 583 per chi chiama da rete mobile. Gli operatori rispondono dall'Italia dalle 8:30 alle 18:30, dal lunedì al venerdì, e dalle 9:00 alle 13:00 nella giornata di sabato.

Per l’invio di comunicazioni scritte e documenti, è possibile inviare un fax al numero 0733 652 077, oppure una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@tecniconsulenergia.it.

Chi avesse invece bisogno di recarsi personalmente presso gli sportelli di Tecniconsul Energia, può consultare l’elenco degli “energy point” dislocati sul territorio sul sito web dell’azienda, attraverso il quale è anche possibile fissare un appuntamento.

Tutti i contatti possono essere utilizzati anche da chi non è ancora cliente Tecniconsul ed è alla ricerca di informazioni per valutare la possibilità di cambiare operatore. Informazioni sulle procedure possono essere reperite visitando la pagina Abbassa Bollette.

Autolettura, pronto intervento e reclami

Comunicare l’autolettura del contatore del gas è un’operazione molto utile in quanto consente di ricevere fatture sempre aggiornate con i consumi effettivi di energia, evitando il rischio di ricevere sorprese con fatture a conguaglio a fine anno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La comunicazione dell’autolettura da parte degli utenti di Tecniconsul deve avvenire entro il 5 di ogni mese attraverso le seguenti modalità:

Numero verde da rete fissa: 800 172 358

Numero da rete mobile: 0733 652 077

Area Clienti

E-mail: all’indirizzo letture@tecniconsulenergia.it

App: Spigas Clienti disponibile per Ios e Android

Per le richieste di pronto intervento, bisogna contattare il distributore di energia elettrica o di gas metano competente per zona. Il numero per la segnalazione di guasti o malfunzionamenti è indicato sulla bolletta.

Per inviare un reclamo, può essere scaricato dal sito aziendale l’apposito modulo, compilato con Codice Cliente, Codice POD o PDR (rintracciabile sulla bolletta) e il motivo della contestazione, da inviare a Tecniconsul Energia Srl Unipersonale, Via M. Savini, 10 – 62026 SAN GINESIO (MC), oppure all'indirizzo email info@tecniconsulenergia.it.

Le offerte di Tecniconsul Energia: luce, gas e caldaie

Secondo le note informative dell’azienda, le offerte commerciali per la fornitura di luce e gas sono accomunate dalla caratteristica di essere chiare e trasparenti e si contraddistinguono per qualità e competitività.

Tutte le offerte, formulate sia per clienti domestici che business, mirano a soddisfare ogni esigenza particolare di consumo e non si limitano solo a proposte per forniture di luce e gas, ma comprendono anche la vendita e l’installazione di caldaie e climatizzatori. In particolare, viene proposta la sostituzione della vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione di ultima generazione, approfittando dello sconto del 65% garantito dell’ecobonus. Per i climatizzatori, invece, viene proposto un servizio che include, oltre all’acquisto e l’installazione di un climatizzatore di ultima generazione, uno sconto in fattura del 50% grazie alla gestione delle pratiche per la cessione del credito d’imposta.

Informazioni dettagliate sulle offerte possono essere richieste contattando il numero verde 800 589 579.