Milano Gas e Luce opera nel mercato libero fornendo energia elettrica e gas naturale in gran parte del nord Italia e in particolar modo nell’area di Milano.

Come si evince dalle note informative del sito aziendale in rete, il suo forte legame con il territorio la porta a prestare particolare attenzione, nelle sue scelte, alla realtà locale, senza mai perdere di vista il rispetto dell’ambiente. I suoi valori fondamentali, si legge, si basano sull’affidabilità, la responsabilità sociale, la qualità e l’efficienza del servizio offerto ai suoi clienti.

Milano Gas e Luce, il numero verde del servizio clienti

Come si legge sul sito aziendale, i servizi che offre il gruppo sono molteplici e comprendono, oltre la fornitura di gas e luce, anche una serie di attività come il “check energetico” completo sui consumi e la sistematica manutenzione degli impianti per garantirne il miglior funzionamento nel tempo. Milano Gas e Luce indica sul suo sito una serie di riferimenti e numeri telefonici. Consulenti specializzati rispondono alle richieste di informazione sulle offerte che l’azienda propone a condomini, imprese e casa.

Il numero verde gratuito è 800 975 824 per le chiamate da rete fissa, e 02 49472261 per le telefonate da mobile, mentre è possibile inviare documentazione al numero di Fax 02 89763302 o all’indirizzo di posta elettronica: info@milanogaseluce.it.

L’indirizzo al quale poter inviare posta ordinaria è Via Fedro 2, 20141 - Milano.

Sul sito dell’azienda è inoltre possibile accedere all’area riservata ai clienti, dalla quale si possono scaricare le fatture e visualizzare i consumi della propria fornitura.

Offerte residenziali Milano Gas e Luce

La società milanese, come viene sottolineato sul sito, dispone di un’ampia panoramica di proposte commerciali che le permettono di offrire proposte studiate in base alle esigenze, sia che si tratti di clienti residenziali che di clienti industriali.

Nelle note informative si legge ancora che, per quanto riguarda le offerte residenziali, è possibile affidarsi agli esperti messi a disposizione dall’azienda per avere una consulenza sui consumi e scoprire come risparmiare e ridurre gli sprechi.

È possibile scegliere, ad esempio, tra l’offerta variabile ‘FLEX’, che prevede il prezzo indicizzato che cambia nel corso del tempo in base alla fluttuazione del mercato, o l’offerta fissa ‘FIX’, per avere costi certi, stabiliti al momento della stipula del contratto e validi per dodici mesi.

Il mercato libero del gas e dell’energia elettrica

Alla fine degli anni ’90 è iniziato il processo di liberalizzazione del mercato del gas naturale e dell’energia elettrica che ha determinato una graduale apertura agli operatori privati per quanto riguarda le attività e i servizi che ruotano intorno al settore.

Secondo quanto previsto dall’Unione europea, ogni consumatore domestico e non domestico può decidere liberamente da quale venditore e a quali condizioni acquistare gas naturale e energia elettrica in base alle proprie esigenze e necessità.

Nel mercato libero il cliente, oltre a decide quale venditore o quale tipo di contratto scegliere, può, nel corso del tempo, anche cambiare operatore, selezionando un’offerta che ritiene più interessante. Al cliente finale che non ha ancora effettuato questa scelta, vengono applicate le condizioni economiche e contrattuali regolate dall’Autorità per l’Energia (ARERA) che ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza e la diffusione di servizi efficienti con livelli di qualità adeguati.