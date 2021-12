Solvay Energy Services è il brand che si occupa della commercializzazione dell'energia con le forniture di gas metano e corrente elettrica, del più grande gruppo chimico Solvay, specializzato nell'industria chimica con numeri da multinazionale. Il Gruppo Solvay, fondato nel 1863, conta più di 23mila dipendenti in tutto il mondo, è presente in 64 nazioni con 110 siti di produzione e un fatturato netto di quasi 9 miliardi di euro. Lo spettro d'azione di Solvay è davvero ampio e come sottolineato dall'azienda, la missione è quella di rendere al cliente: "[...] Prodotti più sicuri, più puliti e più sostenibili che si trovano all'interno delle nostre abitazioni, degli alimenti e dei beni di consumo, in aeromobili, automobili, batterie, smart devices, applicazioni sanitarie, sistemi di purificazione dell'acqua e dell'aria".

Grazie alla liberalizzazione del mercato dell'energia l'azienda ha creato un brand apposta per aprirsi a nuove opportunità lavorative, ed è nata così la Solvay Energy Services che fornisce luce e gas a clienti domestici, condomini e imprese ma anche servizi di efficienza energetica e installazione impianti alimentati da energia rinnovabile.

Numero verde per contattare l'assistenza clienti Solvay Energy Services

Solvay Energy Services mette a disposizione dell'utenza per contattare l'assistenza clienti un ampio e dettagliato modulo per inviare una richiesta scritta. Per entrare in comunicazione e farsi chiamare dall'assistenza è necessario inserire tutti i dati richiesti, come l'oggetto della richiesta, la professione o la ragione sociale dell'azienda e in fondo la nota con la propria comunicazione.

L'assistenza clienti via telefono risponde dagli uffici centrali di Milano, al numero 02 29092264 oppure se vi è la necessità di inviare documentazione contrattuale via fax il numero è 02 93661396. Per i grandi clienti industriali, ovvero le aziende particolarmente energivore, il numero telefonico da chiamare è lo 02 29092352 e il numero di fax a cui fare riferimento è 02 93661396.

Fornitura di luce e gas ed energia rinnovabile con Solvay Energy Services

Solvay Energy Services offre ai clienti diversi pacchetti per l'approvvigionamento di corrente elettrica e gas metano, ad esempio per il gas si può accedere ad offerte con prezzo fisso o variabile nonché a quelle definite dall'azienda come "Formule di approvvigionamento misto". In quest'ultima proposta si parte da un prezzo fisso della componente energia a cui si andrà ad aggiungere il miglior prezzo sul mercato abbinando così la sicurezza di una tariffa fissa con la flessibilità del variabile. Stessa formula per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, grazie alla quale Solvay amplia le possibilità di scelta del cliente. Grazie alla professionalità dei propri consulenti, l'azienda sottolinea alcuni punti di estrema importanza:

Avere un interlocutore dedicato che conosce le specificità del cliente ed è in grado di proporre soluzioni su misura.

L'adempimento agli obblighi normativi presso i gestori delle reti di trasporto (RTE) e di distribuzione (Enedis e reti di distribuzione locali).

Accesso diretto ai nostri esperti della sala contrattazioni, che vi accompagnano nell'attuazione della vostra strategia di approvvigionamento con accesso diretto ai mercati dell'elettricità;

Informazioni normative ed economiche sul mercato che i nostri esperti condividono con voi attraverso newsletter o sessioni informative.

