Top Energy opera nel mercato libero dell’energia e si rivolge principalmente a forniture condominiali. Nasce dall’esperienza di un gruppo di aziende, presenti sul mercato da oltre un decennio, che ha focalizzato la sua attività in servizi di pubblica utilità per piccole e medie imprese e gestioni condominiali.

Secondo i dati riportati sul sito ufficiale dell’azienda, Top Energy ha raggiunto negli anni importanti obiettivi, diventando il fornitore di riferimento di energia elettrica e gas per circa tremila condomini su tutto il territorio nazionale.

Top Energy, il numero verde per il servizio clienti

Sul sito di Top Energy sono riportati quelli che sono i valori che caratterizzano l’azienda che punta sulla gestione di forniture di alto livello qualitativo e sull’affidabilità dei servizi di assistenza. Il cliente, secondo le affermazioni del gruppo, è il valore più importante e preservarlo nel tempo significa riuscire a soddisfare, in modo professionale ed adeguato, tutte le sue esigenze.

Il cliente può contare su consulenti tecnico-commerciali che l’azienda mette a disposizione per analizzare le esigenze specifiche, valutare le possibili opzioni di fattibilità e le modalità per cambiare operatore.

Secondo quanto si evince dal sito aziendale, Top Energy rappresenta la nuova sfida nel mercato dell’energia rivolta alle forniture condominiali.

Nella sua organizzazione, la logistica svolge un importante ruolo di supporto per la gestione delle problematiche tecniche del contatore. Risorse specializzate sono sempre a disposizione per effettuare un pronto intervento, offrendo al cliente supporto diretto entro 48 ore dall’invio della richiesta.

La sede legale dell’azienda è situata in Via Bagutta, 13, a 20121 Milano.

Il Contact Center risponde al numero verde 800 821 859 da telefono fisso e al numero 02 82396375 da telefono mobile. È possibile inviare documentazione all’indirizzo di posta elettronica info@topenergysrl.it. Per i clienti già registrati è possibile accedere nell’area riservata sul sito www.topenergysrl.it e ottenere una serie di informazioni sulla propria fornitura, le bollette e i consumi di luce e gas.

Offerte Top Energy per forniture condominiali

Top Energy rivolge il proprio servizio di fornitura di gas ed energia elettrica principalmente agli amministratori di condominio, attuando le proprie procedure nell’ottica di snellire e ottimizzare il lavoro di questi particolari utenti.

I clienti del gruppo hanno la possibilità di modulare la propria fornitura in base a vari parametri e tipologia di prodotto. Sul sito dell’azienda, nell’area dedicata alle offerte, è possibile infatti prendere visione delle proposte Top Energy che possono essere a prezzo fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto oppure, in alternativa, a prezzo indicizzato in base al Prezzo Unico Nazionale (PUN), valore pubblico ed ufficiale GME (Gestore dei Mercati Energetici).

La ricezione delle bollette potrà avvenire via mail o a mezzo spedizione cartacea. Per il pagamento, può essere scelta la modalità del bollettino postale, del bonifico bancario o dell’addebito tramite SDD.

‘Area personale’ sul sito Top Energy

I servizi inerenti le forniture possono essere gestiti attraverso l’area personale presente sul sito aziendale. A quest’area è possibile accedere in ogni momento, previa registrazione, per avere un contatto diretto e immediato con il fornitore. Gli amministratori che aderiscono alle offerte di Top Energy avranno a disposizione una piattaforma attraverso la quale potranno monitorare facilmente le forniture dei propri condomini e altri servizi come la gestione di fatture, flussi bancari, anagrafiche condominiali, documenti condominiali ed e-mail.