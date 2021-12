Tua Energia è un fornitore di energia elettrica che opera nel libero mercato con forniture di energia elettrica e gas naturale. Nata circa due anni fa in Friuli Venezia Giulia, ha sede a Varmo, in provincia di Udine e si rivolge ad utenti domestici e piccole e medie imprese del territorio proponendo, come si legge sul sito web ufficiale, energia “green”, offerte trasparenti e un servizio efficiente.

I contatti di Tua Energia per informazioni e assistenza

Per mantenere i contatti con i propri clienti, Tua Energia ha scelto di non affidarsi ai tradizionali call center, ma di rispondere alle richieste di informazioni e assistenza direttamente con proprio personale, raggiungibile dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00, al numero di rete fissa 0432 1610861, oppure al numero di cellulare 388 378 9740.

Comunicazioni scritte e documentazioni possono essere inviate al numero di fax 0432 825820 oppure all’indirizzo di posta elettronica info@tua-energia.it.

L’azienda può essere raggiunta anche attraverso la compilazione di un apposito form predisposto sul sito aziendale per essere successivamente contattati dal personale aziendale preposto.

Posta ordinaria e raccomandate possono essere inviate all’indirizzo della sede: Tua Energia srl, via Ettore Pancini 3, 33030 Varmo (UD).

Tutti i contatti possono ovviamente essere utilizzati anche dagli utenti che non sono ancora clienti per la richiesta di informazioni utili per un eventuale cambio di operatore.

Le offerte per le forniture di luce e gas

Nella sezione del portale aziendale dedicato alle offerte, si legge che l’azienda non utilizza per le sue proposte di fornitura promozioni quali buoni sconto o altri “benefit”, ma si concentra su argomenti considerati più interessanti per chi è alla ricerca di un contratto per energia elettrica e gas naturale più conveniente e aderente alle proprie esigenza:

Prezzi bassi e contratti trasparenti;

Bollette chiare e leggibili;

Servizio clienti che risponde in maniera rapida e professionale;

Forniture con energia 100% verde;

Burocrazia ridotta al minimo indispensabile.

Per avere un’idea di quanto può costare una fornitura di luce e/o gas di Tua Energia, è possibile inviare dal sito il modulo di richiesta per ricevere un’offerta, nel quale indicare la tipologia di fornitura richiesta (luce, gas o “dual” luce+gas”) e se si tratta di un utente privato o di una azienda.

Bisognerà poi inviare copia di una bolletta, e su questo l’azienda assicura che i dati saranno trattati nel pieno rispetto della privacy e non saranno ceduti a terzi.

Per agevolare il rapporto con il cliente, sul sito sono disponibili, scaricabili in formato pdf, i documenti e i moduli da utilizzare per diverse esigenze, quali: voltura, attivazione o subentro fornitura, aumento di potenza, reclamo, diritto di recesso dal contratto ed altro.

La “mission” aziendale: energia Green

Secondo le note informative riportate sul sito Internet di Tua Energia, la “mission” aziendale è racchiusa tutta nella scelta di fornire energia verde da fonti rinnovabili, non per una questione di moda ma perché l’azienda ci crede davvero.

L’energia elettrica fornita, infatti, proviene esclusivamente da impianti eolici, solari e idroelettrici, benché questo, a detta dell’azienda, sia una scelta che comporta maggiori difficoltà rispetto a quello che potrebbe rappresentare una fornitura “mista”.