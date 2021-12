Tribigas opera nel Mercato Libero e si occupa della commercializzazione di forniture di luce e gas per i comuni di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) e Biccari (Foggia). Per informazioni sulle offerte e per offrire assistenza tecnica, l'azienda mette a disposizione diversi canali di comunicazione.

Il servizio clienti di Tribigas

Il servizio clienti di Tribigas è disponibile al numero 0883.633.741 (sede Trinitapoli) o allo 0881.59.16.71 (sede Biccari). Mentre per segnalare un guasto e in caso di fughe di gas si può contattare il numero di pronto intervento 0883.63.11.46 (per tutti i numeri la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario.

L'azienda riceve richieste anche tramite email all'indirizzo TRIBIG00@tribigas.191.it; disponibile anche la Pec tribigas@postecert.it.

L'assistenza è attiva, inoltre, presso gli sportelli di Trinitapoli (il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 11 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 17 alle 18) e Biccari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11:30).

L'attività di Tribigas

Tribigas si occupa della gestione del servizio del gas per i comuni di Trinitapoli e Biccari. Come si legge sul sito, nel primo comune (su una popolazione di 14.500) sono 5.060 gli utenti che hanno stipulato un contratto con l'azienda, mentre a Biccari sono 1.169 su circa 3.000 abitanti.

Come spiega l'azienda, l'obiettivo principale è quello di mantenere i servizi erogati in una qualità ottimale, per soddisfare pienamente le esigenze del cliente.

Per questo motivo cerca di individuare al meglio le esigenze del consumatore, traducendole in requisiti tecnici documentati nel codice di rete.

Le offerte Placet di Tribigas

Operando nel Mercato Libero, Tribigas dispone nel pacchetto commerciale delle offerte Placet, destinate a utenze domestiche e business. Queste proposte sono state stabilite da Arera (Autorità regolazione reti, energia e ambiente) per rendere ai consumatori il passaggio più agevole dal Mercato di Maggior Tutela a quello Libero.

Infatti nelle offerte proposte dal mercato energetico libero sia le condizioni contrattuali che quelle economiche vengono stabilite dal venditore, quindi il confronto tra le varie offerte diventa difficoltoso.

Invece con le offerte Placet il cliente deve confrontare solamente il prezzo, infatti la struttura di prezzo e le condizioni contrattuali vengono stabilite dall'Autorità. Le offerte Placet sono applicabili sia per la luce, che per il gas, ma tale proposta non prevede la fornitura congiunta: se il cliente decide di avere per l'abitazione o l'azienda le offerte Placet di luce e gas da Tribigas, deve stipulare due contratti differenti. Le proposte possono essere a prezzo bloccato per 12 mesi o variabile, indicizzato dai costi della materia energetica nei mercati all'ingrosso.

La partnership con Bitrigas

Tra i partner di Tribigas c'è Bitrigas, che si occupa della gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale per le città di Trinitapoli e Biccari. È una società a responsabilità limitata fondata nel 2002 appositamente per l'attività di distribuzione, dopo che i due comuni hanno dismesso la gestione diretta del servizio.

Attualmente i clienti finali di Bitrigas che usufruiscono del servizio di distribuzione del combustibile gassoso presso i rispettivi comuni sono circa seimila.

