Weedoo è un’azienda che opera nel mercato libero con forniture di gas e luce a utenti domestici e aziende su tutto il territorio nazionale. Leggendo le note riportate sul sito web ufficiale, si apprende che la società è nata dall’incontro tra due operatori del settore: Centrex Italia, tra i principali operatori attivi nell’importazione e nella vendita di gas naturale in Italia, e SGR (Società Gas Rimini), una realtà che opera da 60 anni a livello internazionale, nazionale e locale.

Weedoo, numero verde e altri contatti

Per qualsiasi richiesta di informazioni o reclami, il Servizio Clienti Weedoo risponde al numero verde gratuito 800 903 686, attivo dal lunedì al venerdì con orario continuato dalle 9:00 alle 17:00.

Per l’invio di comunicazioni scritte o documentazioni, è disponibile il numero di fax 800 995 151, oppure l’indirizzo di posta elettronica servizio.clienti@weedoo.energy.

Per un contatto diretto, ci si può recare presso lo sportello di via Giovanni Lorenzini, 4 a Milano, oppure presso una delle agenzie dislocate nelle seguenti Regioni:

Piemonte (Biella, Torino);

Lombardia (Milano);

Veneto (Treviso);

Abruzzo (Chieti);

Puglia (Tutte le province)

Sicilia (Agrigento, Siracusa, Trapani);

L’elenco dei Weedoo Point con i relativi indirizzi è disponibile on line.

Chi non è ancora cliente Weedoo ma desidera cambiare operatore, può compilare il form predisposto sul sito Internet per richiedere informazioni sulle offerte e tariffe di energia e gas naturale.

Offerte luce e gas per le aziende

Sul sito di Weedoo sono riportate le principali offerte riservate alle aziende per forniture di luce elettrica e/o di gas naturale:

FLUIDA . Offerta a prezzo variabile che fa riferimento ai prezzi dei mercati energetici particolarmente dinamici e convenienti.

. Offerta a prezzo variabile che fa riferimento ai prezzi dei mercati energetici particolarmente dinamici e convenienti. STABILE . Offerta a prezzo fisso, ideale per chi desidera tenere i costi delle forniture sempre sotto controllo.

. Offerta a prezzo fisso, ideale per chi desidera tenere i costi delle forniture sempre sotto controllo. IDEALE. Offerta configurata “su misura” in base alle esigenze del cliente.

Forniture luce e gas, le offerte per casa

Gli utenti domestici possono scegliere tra alcune offerte proposte per la fornitura di energia elettrica:

NUOVA LUCE CASA . Offerta a sconto che amplifica i vantaggi e la convenienza del servizio di maggior tutela.

. Offerta a sconto che amplifica i vantaggi e la convenienza del servizio di maggior tutela. FLUIDA CASA . Offerta a prezzi variabili in base all’andamento sui mercati energetici.

. Offerta a prezzi variabili in base all’andamento sui mercati energetici. STABILE CASA. Offerta a prezzo fisso tenere i costi delle forniture sempre sotto controllo.

Per quanto riguarda il gas naturale, Weedoo propone, per chi non è ancora passato al mercato libero, un contratto basato sul Servizio di Maggior Tutela, nel quale condizioni economiche applicate sono fissate periodicamente dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Come tutti gli operatori del settore energetico, anche Weedoo propone forniture luce e gas con tariffa PLACET e valida per utenti domestici, business e condomini. Le offerte di questo tipo possono essere sia a prezzo fisso che variabile, con struttura delle tariffe e condizioni economiche valide per dodici mesi e fissate dall’Autorità di settore allo scopo di garantire ai consumatori una maggiore facilità nel comparare le offerte provenienti da diversi fornitori e per preparare il definitivo passaggio al mercato libero per tutti gli utenti.