Smart luce e gas è un operatore che fornisce corrente elettrica e gas metano per clienti privati o condomini e imprese, proponendo un piano commerciale business. Smart luce e gas è un marchio di Sistema Energia Italia SpA con sede legale a Torino ed è presente con le proprie forniture su tutto il territorio nazionale, un'azienda che si definisce giovane, dinamica e attenta ad andare incontro ai bisogni del cliente sia distribuendo lue e gas sia con altri servizi paralleli, come ad esempio le convenzioni per prestazioni odontoiatriche e sanitarie.

L'azienda opera nel mercato libero dell'energia proponendo sia offerte al miglior prezzo sulla componente energia sia le offerte Placet (a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), che prevedono condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), come sottolinea l'azienda "le offerte Placet sono un ausilio a disposizione dei consumatori per rafforzare la loro capacità di scelta, garantendo due offerte: una a prezzo fisso ed una a prezzo variabile".

Numero verde per contattare l'assistenza Smart luce e gas

Smart luce e gas mette a disposizione della clientela e dei potenziali interessati una piattaforma di supporto per l'assistenza.

Tra i metodi di contatto da utilizzare per contattare gli operatori e ricevere assistenza il numero verde è quello più diretto e veloce, ed è raggiungibile digitando l'800 978 425 da rete fissa; nel caso si chiami dall'estero o da rete cellulare si può fare riferimento al numero 011 0887888, l'assistenza è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00.

Se si ha necessità di inviare una richiesta scritta per informazioni generiche o commerciali si può inviare una e-mail alla casella assistenza.clienti@smartluceegas.it oppure inviare un messaggio privato ai canali social dell'azienda. Sulla pagina dedicata all'assistenza si trovano molte informazioni utili correlate alla fornitura di luce e gas; ad esempio c'è la procedura per comunicare correttamente la propria autolettura del contatore del gas, oppure tutta la modulistica e i passaggi da fare per portare a termine una voltura o un subentro, o ancora come pagare una bolletta e altre informazioni utili al cliente.

Offerte nella fornitura luce e gas e convenzioni

Smart luce e gas come detto opera nel mercato libero dell'energia e tra le offerte per la corrente elettrica propone tre fasce orarie di prezzo, definite "di punta, intermedia e fuori punta". Nella diversificazione delle offerte potrebbe essere interessante per chi trascorre del tempo fuori casa oppure utilizza gli elettrodomestici in determinate ore.

Per le imprese il piano business varia in base ai megawatt consumi ma, come viene specificato, senza alcun ricarico rispetto al prezzo del mercato all’ingrosso. Smart luce e gas propone anche convenzioni per i clienti, nel dettaglio attraverso le medical card i titolari della fornitura e i beneficiari possono accedere a prezzo scontato a

sconti fino al 50% sulle prestazioni odontoiatriche;

sconti su prestazioni sanitarie in strutture convenzionate.

Le convenzioni saranno attive finchè sarà in essere il contratto con Smart luce e gas e possono avere fino a due beneficiari, si potrà fare affidamento su oltre 5mila strutture convenzionate e 20mila tra medici e infermieri in tutta Italia.

