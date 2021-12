Somet Energia si occupa della fornitura e della vendita di gas naturale per usi domestici, artigianali, industriali e condominiali. L'azienda nasce in Piemonte ed è una delle realtà del settore più affermate sul territorio.

Come si legge sul sito ufficiale del gruppo, fra gli obiettivi aziendali c’è quello di elaborare soluzioni energetiche in grado di soddisfare le esigenze del cliente, fornendo servizi personalizzati e di qualità nel mercato libero dell’energia, garantendo inoltre assistenza e consulenza specializzata al cliente.

Per raggiungere i suoi obiettivi, Somet Energia fa affidamento sulla sua esperienza, grazie alla competenza acquisita e alla disposizione a competere in un mercato in continua evoluzione come quello dell’energia.

I contatti Somet per richiedere informazioni

Secondo quanto affermato dall’azienda, nel corso degli anni è stata potenziata la presenza sul territorio, mettendo a disposizione dei clienti una serie di strumenti per la comunicazione, attivati per rispondere alle richieste di informazioni ed assicurare un servizio sempre più efficiente e mirato.

Il cliente può contare su consulenti tecnico-commerciali in grado di proporre offerte personalizzate attraverso diversi canali ai quali far riferimento. È possibile infatti chiamare il numero 0141 962311 o inviare documentazione al servizio di fax 0141 961355, oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica utenti@sometgas.com.

Sono inoltre presenti sul territorio diversi sportelli aperti al pubblico, il cui elenco può essere consultato sul sito, in modo da permettere una assistenza personale e rapida inerente i servizi di fornitura, con personale tecnico destinato a sopralluoghi.

Bolletta e servizi on line

La bolletta di Somet Energia è stata pensata per essere letta in modo chiaro e semplice e per visionare, velocemente i dati relativi ai consumi della propria fornitura.

Per visualizzare il prospetto riepilogativo delle bollette e lo stato dei pagamenti è possibile consultare la sezione “servizi on line”, attraverso la quale è anche possibile effettuare volture, cambiare il recapito della bolletta e comunicare il consumo del proprio contatore di gas.

La Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi di Somet Energia riporta le delibere dell’Autorità per Energia Elettrica ed il Gas (ARERA), in materia di qualità del servizio e di condotta commerciale. È indirizzata a tutta la clientela e attraverso di essa si intende tutelare gli standard di qualità al fine di potenziare e rendere il più trasparente possibile il rapporto dell’azienda con il cliente.

Alla Carta dei Servizi vengono affiancate le norme per la somministrazione del gas, che servono a disciplinare i rapporti contrattuali tra le parti. È possibile reperire la Carta nella sezione dedicata sul sito aziendale e presso i gli sportelli presenti sul territorio.

Il centralino di Somet Energia è contattabile al numero 0141 962311 ed è a disposizione dei clienti per qualsiasi tipo di delucidazione legata alla Carta dei Servizi, al fine di migliorare la qualità del servizio e per fornire informazioni in merito a norme o specifiche tecniche relative alla fornitura del gas naturale.