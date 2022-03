La Cassa Forense ha recentemente pubblicato il nuovo bando per il rimborso sull'acquisto di strumenti informatici rivolto a tutti gli avvocati e i praticanti tali.

Il bando n.1/2022, varato nei giorni scorsi, prevede l'assegnazione di un contributo in denaro in presenza di determinati requisiti. Si tratta di un'occasione utile per tutti i professionisti del settore legale, che ogni giorno si servono di questi strumenti necessario per svolgere il loro lavoro.

Requisiti per usufruire del rimborso

In particolare possono presentare domanda tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione alla Cassa Forense alla data della pubblicazione del bando o procedimento di iscrizione in corso, inoltre non bisogna esser stati sospesi né cancellati dall'Albo/Registro degli Avvocati e dei praticanti.

Viene prevista però un'esclusione dall'accesso al bando per chi ha già percepito lo stesso contributo nei tre anni precedenti, ossia nel 2019, nel 2020 e nel 2021.

Come presentare la domanda

C'è tempo fino al 15 giugno per inoltrare la domanda in via telematica: è necessario collegarsi al sito web della Cassa, accedendo alla procedura on-line attivata sullo stesso.

I documenti da allegare alla domanda sono: autocertificazione del reddito dell'anno 2020, copia della fattura dell'acquisto dello strumento informatico (acquistato dal 1° gennaio 2021 fino alla data di pubblicazione del bando), intestata allo stesso legale o allo studio associato.

Se nelle domande non è indicato il legale che ha acquistato lo strumento informatico o non è individuato l'oggetto della richiesta queste si considerano come mai inviate.

Sarà eventualmente possibile rettificare entro 15 giorni dall'invio della comunicazione la domanda irregolare, mancante o incompleta.

Il contributo previsto e gli strumenti acquistabili

In base al bando, i soggetti beneficiari hanno diritto a un contributo pari al 50% della spesa complessiva, al netto dell'Iva, sostenuta per l'acquisto di strumenti informatici necessari per svolgere l'attività professionale nel periodo sopracitato.

Tale contributo può esser erogato per un importo minimo di 300 euro e non superiore a 1.500 euro. Gli strumenti acquistabili comprendono anche pc, tablet, monitor, webcam, stampanti, auricolari, cuffie, firewall, licenze antivirus e software

Graduatoria prevista per l'erogazione del contribuito

Sono previsti dei limiti anche riguardo l'erogazione dei contributi, che saranno emessi fino a esaurimento dell'importo totale previsto dal bando.

Sarà pubblicata e ufficializzata una graduatoria, secondo un ordine cronologico di presentazione delle domande. Per altri dettagli è possibile consultare il bando pubblicato sul sito della Cassa Forense.