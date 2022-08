In arrivo novità e bonus nel nuovo decreto Mario Draghi, con aumenti di sconti e incentivi per l'acquisto di auto nuove entro la fine del 2022, e sul bonus relativo all'installazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche che può arrivare fino a 8mila euro nel caso dei condomini.

Il provvedimento punta ad aumentare gli sconti per comprare un'autovettura elettrica o ibrida del 50% rispetto agli incentivi concessi nella scorsa primavera.

I bonus sull'acquisto delle auto saranno utilizzabili fino alla fine dell'anno e, rispetto all'originario decreto, andranno a favore dei cittadini che abbiano un Indicatore della Situazione economica equivalente (Isee) fino a 30mila euro.

Bonus per l'acquisto di auto nuove elettriche e ibride 2022: incentivi fino a 6.500 euro

Nel nuovo Dpcm di Draghi in arrivo saliranno del 50% i bonus e gli sconti per comprare un'auto elettrica o ibrida. Per l'acquisto di una vettura elettrica, con emissione di CO2 da zero a 20 grammi per chilometro, l'incentivo per l'acquisto di una nuova auto salirà dagli attuali 3.000 a 4.500 euro; in caso di rottamazione di una vecchia auto (purché di classe almeno Euro 5) l'ecobonus aumenterà a 6.500 euro.

Rimane invariato il prezzo massimo di acquisto della vettura che è fissato in 35mila euro, esclusa l'Iva. Per questo segmento di auto residuano dal decreto del 6 aprile 2022, divenuto operativo il 25 maggio successivo, 171 milioni di euro.

Ecobonus acquisto auto ibride 2022, sconti di 5.000 euro: si attendono novità per i bonus auto 61-135 CO2

Per le auto ibride, da 21 a 60 grammi di CO2 per chilometro, l'incentivo di acquisto sale dagli attuali 2.000 a 3.000 euro, più altri 2.000 euro in caso di rottamazione. Il prezzo massimo dell'auto non deve superare i 45mila euro, Iva esclusa.

Sono ad oggi disponibili incentivi per un totale di 195 milioni di euro del decreto del 6 aprile 2022. Sono invece terminati i fondi stanziati per l'acquisto di auto nuove della classe 61-135 grammi di CO2 per chilometro, categoria per la quale si attendono novità dal governo per un eventuale rifinanziamento.

Bonus colonnine di ricarica auto elettriche: incentivi fino a 8mila euro per i condomini

Insieme agli incentivi per l'acquisto dell'auto, nel nuovo decreto dovrebbero arrivare novità sul bonus per l'acquisto e l'installazione di colonnine di ricarica delle auto elettriche. A beneficiarne potranno essere i privati e i condomini che procederanno con la richiesta del bonus entro la fine del 2022.

L'incentivo per i privati sarà di 1.500 euro e, in ogni caso, nel limite dell'80% di copertura del prezzo pagato per l'acquisto e l'installazione della colonnina. Per i condomini che dovessero installare la colonnina nelle parti comuni degli edifici, invece, il bonus sale fino a 8.000 euro per ciascun impianto installato.