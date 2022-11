Vivi Energia è una società che opera nel Mercato Libero di forniture di luce e gas, anche con la vendita di prodotti utili per il risparmio energetico. È un provider attivo dal 2003, inizialmente con il nome Vivigas, ma nel maggio 2021 l'azienda ha cambiato il nome del brand commerciale in Vivi Energia, mantenendo Vivigas come ragione sociale. Con un portfolio di 358.000 clienti, offre un servizio personalizzato rispondendo alle esigenze non solo di clienti domestici, ma anche di condomini, reseller e piccole e medie imprese. L'impegno dell'azienda è quello di essere presente sia digitalmente che fisicamente, grazie ai servizi telefonici e online, e a una rete di punti vendita presente sul territorio nazionale.

I canali di contatto

Per risolvere qualsiasi problematica di natura tecnica e commerciale, i consulenti Vivi Energia rispondono al numero verde 800.15.13.13 Gli operatori sono disponibili per assistenza immediata anche nella chat presente sul sito di Vivi Energia. Sia il numero verde che la chat sono attivi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18, escluse le festività.

Sul sito di Vivi Energia, inoltre, si possono gestire le forniture di luce e gas in autonomia con l'area clienti (servizio accessibile solamente previa registrazione) oppure contattare un consulente compilando l'apposito form.

L'app di Vivi Energia

Con l'app si può consultare lo storico delle bollette, comunicare l'autolettura e verificare se i pagamenti sono andati a buon fine.

Per accedere ai servizi online dell'applicazione si possono usare le medesime credenziali dell'area clienti. L'app è disponibile gratuitamente sia su Google Play che su App Store.

Tramite smartphone l'azienda offre un altro servizio per ricevere risposte immediate su qualsiasi dubbio, domanda o chiarimento. Basta mettersi in contatto con il Bot di Vivi Energia attraverso il canale Telegram dell'azienda.

Il servizio è disponibile sette giorni su sette e 24 ore su 24.

La rete di punti vendita presente in Italia

I consulenti Vivi Energia sono a disposizione per qualsiasi tipo di consulenza anche nei 28 Vivi Store presenti sul territorio italiano. Dopo aver individuato il punto vendita più vicino, si può fissare un appuntamento.

I consulenti offrono tutto il supporto necessario per quanto riguarda l'efficienza energetica, il cambio fornitore, una nuova attivazione, la voltura e il subentro.

Le soluzioni in materia di efficienza energetica

Vivi Energia offre soluzioni utili in materia di efficienza energetica. Massima sostenibilità con caldaie e climatizzatori a basso impianto ambientale, e gli impianti fotovoltaici che permettono di produrre elettricità con l'energia del sole.

Per chi è in possesso di veicoli elettrici c'è la Wallbox, che permette di ricaricarli velocemente con il sistema One hand, la presa di ricarica che si collega con una sola mano. Con la gestione intelligente della ricarica si evita di superare la massima potenza disponibile, grazie anche al sistema che protegge dalle dispersioni di corrente continua, garantendo risparmio e protezione.