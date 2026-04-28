Le borse dell'Asia e del Pacifico hanno registrato un marcato calo nella giornata del 28 aprile 2026, con gli operatori di mercato che hanno mostrato una crescente preoccupazione per le incertezze geopolitiche e per le imminenti decisioni di politica monetaria delle principali banche centrali a livello globale. Un fattore determinante di questa tensione è stato lo Stretto di Hormuz, punto nevralgico per il commercio internazionale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha infatti espresso un chiaro scetticismo riguardo all'offerta avanzata dall'Iran per la riapertura dello Stretto e per la sospensione delle trattative sul nucleare.

Tale posizione ha contribuito a mantenere un clima di elevata tensione, influenzando negativamente il sentiment generale sui mercati finanziari.

Andamento dei mercati asiatici: Tokyo in ribasso, Seul in controtendenza

Analizzando nel dettaglio le performance, la Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in territorio negativo, con l'indice di riferimento Nikkei che ha registrato una perdita significativa dell'1,17%. Questa flessione si è verificata contestualmente alla conclusione della riunione di politica monetaria della Banca del Giappone (BoJ), un incontro durato due giorni al termine del quale l'istituto ha confermato la propria linea, lasciando invariati i tassi di riferimento allo 0,75%. Un andamento simile è stato osservato nelle altre principali piazze asiatiche: Hong Kong ha segnato un ribasso dell'1,1%, Shanghai dello 0,37% e Shenzhen dell'1,22%.

In netta controtendenza, la Borsa di Seul ha mostrato una performance positiva, guadagnando lo 0,39% e raggiungendo un nuovo record storico, un dato che spicca nel panorama regionale.

Focus sulle banche centrali: attesa cruciale per Fed, BCE e BoE

L'attenzione degli investitori è ora interamente focalizzata sulle prossime riunioni delle banche centrali, eventi che si preannunciano cruciali per definire le direzioni future delle politiche monetarie globali. Già nella giornata di domani, l'agenda prevede l'attesa riunione della Federal Reserve statunitense, mentre giovedì sarà la volta di due appuntamenti di grande rilevanza per l'Europa: le riunioni della Banca Centrale Europea (BCE) e della Banca d’Inghilterra (BoE).

Questi vertici sono considerati determinanti per valutare le prossime mosse che potrebbero avere un impatto significativo sull'economia mondiale e, di conseguenza, sull'andamento dei mercati finanziari.

In un contesto caratterizzato da una persistente volatilità e da una crescente sensibilità alle dinamiche geopolitiche, unitamente alle decisioni delle autorità monetarie internazionali, le borse europee sono attese in apertura con un orientamento incerto. Una simile cautela si riflette anche sui future di Wall Street, suggerendo che la giornata odierna potrebbe essere dominata dalla prudenza tra gli operatori di mercato, in attesa di segnali più chiari dagli eventi in programma.