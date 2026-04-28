La Borsa di Tokyo ha inaugurato la seduta del 28 aprile con un approccio improntato alla cautela, sebbene la giornata precedente avesse segnato un nuovo record storico, con la chiusura per la prima volta al di sopra della significativa soglia dei 60mila punti. L’indice di riferimento Nikkei ha registrato un’apertura a quota 60.534,93 punti. La prudenza degli investitori è stata dettata principalmente dalla mancata evoluzione delle trattative tra Iran e Stati Uniti nel contesto del conflitto in Medio Oriente, un fattore che continua a influenzare negativamente il sentiment di mercato, e dalla contemporanea risalita delle quotazioni del petrolio Brent, che si sono nuovamente avvicinate alla soglia dei 110 dollari al barile.

Andamento del Nikkei e scenario globale

Nel corso della mattinata, l’indice Nikkei ha mostrato una buona dinamica, raggiungendo un massimo intraday di 60.596 punti prima di mezzogiorno. Questo incremento è stato alimentato da un diffuso ottimismo riguardo alle prospettive degli utili aziendali e da un flebile segnale di speranza emerso da un nuovo rapporto che suggerisce una possibile proposta per la risoluzione del conflitto in Medio Oriente. L’apertura dell’indice ha evidenziato un rialzo di 164 punti rispetto alla chiusura precedente, corrispondente a un incremento dello 0,28%. Sul fronte del mercato valutario, lo yen ha mantenuto una sostanziale stabilità, scambiando a 159,30 contro il dollaro e a 186,70 contro l’euro, riflettendo una situazione di equilibrio in assenza di forti stimoli direzionali.

Tensioni geopolitiche e impatto sul mercato energetico

Le tensioni in Medio Oriente continuano a esercitare una pressione significativa sui mercati globali, in particolare sul settore energetico. Le quotazioni del petrolio Brent sono tornate a sfiorare i 110 dollari al barile, una conseguenza diretta della stagnazione delle trattative di pace tra Stati Uniti e Iran e della prolungata interruzione delle esportazioni energetiche attraverso lo stretto di Hormuz, un canale marittimo di cruciale importanza strategica. Gli analisti di settore hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sui prezzi del petrolio, avvertendo che potrebbero verificarsi incrementi non lineari qualora le scorte globali dovessero scendere a livelli criticamente bassi, una condizione che non si è verificata negli ultimi decenni.

Questa situazione sottolinea l’importanza per gli investitori di monitorare attentamente l’evoluzione del quadro geopolitico, poiché i suoi sviluppi possono avere impatti profondi e immediati sui mercati finanziari e sulle materie prime.