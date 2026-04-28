Nella mattinata del 28 aprile 2026, la Borsa di Milano ha mostrato un andamento particolarmente positivo, distinguendosi in modo netto rispetto ai principali listini europei che, al contrario, evidenziavano segnali di debolezza. L'indice di riferimento, il Ftse Mib, ha registrato un significativo rialzo dell'1%, portandosi a quota 48.149 punti. Questo slancio è stato trainato in particolare dalla performance di Eni, che ha segnato un robusto incremento del 2,7%, beneficiando anche del contesto favorevole del rialzo del prezzo del petrolio.

Il settore bancario ha giocato un ruolo cruciale in questa giornata positiva per Piazza Affari, contribuendo in modo sostanziale alla crescita complessiva.

Tra i titoli bancari, Bper si è distinta con un notevole aumento del 2,31%, seguita da altre importanti istituzioni finanziarie. Unicredit ha guadagnato l'1,6%, Mediobanca ha registrato un +1,83%, Banco Bpm ha segnato un +1,74% e Mps ha chiuso con un +1,56%. Non tutti i settori, tuttavia, hanno partecipato a questa fase di crescita: sul fronte opposto, Diasorin ha subito una flessione significativa del 3,3%, mentre Fincantieri ha registrato una perdita dell'1,27%, frenando parzialmente l'entusiasmo generale.

Andamento dello spread e dei rendimenti dei titoli di Stato

Parallelamente all'andamento azionario, il mercato obbligazionario ha mostrato dinamiche specifiche che meritano attenzione. Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi, un indicatore chiave della percezione del rischio paese e della fiducia degli investitori, si è ampliato, raggiungendo gli 81 punti base.

Contestualmente, il rendimento del decennale italiano ha evidenziato una crescita, salendo al 3,86%. Questo dato riflette un incremento rispetto ai giorni precedenti, inserendosi in un quadro dove i rendimenti dei titoli di Stato italiani si sono attestati su una media del 3,85%. Al contrario, i Bund tedeschi hanno mantenuto una maggiore stabilità, con i loro rendimenti fermi al 3,04%, sottolineando una differenza di percezione del rischio.

Il confronto con altri Paesi europei rivela una situazione differenziata e più contenuta. I titoli di Stato di nazioni come la Spagna e la Francia hanno mantenuto livelli di rendimento e spread più contenuti rispetto all'Italia. I Bonos spagnoli, ad esempio, hanno registrato un rendimento del 3,51%, con uno spread di 47 punti base.

Allo stesso modo, gli Oat francesi hanno mostrato un rendimento del 3,70% e un differenziale di 66 punti base, evidenziando una minore pressione sui loro rispettivi mercati obbligazionari rispetto a quello italiano.

Le prossime aste di titoli di Stato

Il contesto dei mercati finanziari è ulteriormente influenzato dal calendario delle aste di titoli di Stato programmate per il periodo di fine aprile. Tra gli appuntamenti più rilevanti, si segnala l'asta dei Btp Short Term, i cui titoli avranno una scadenza fissata per il 28 febbraio 2029. L'agenda prevede inoltre l'asta dei Bot, che si terrà il 28 aprile, e l'asta dei Btp a medio e lungo termine, in programma per il 29 aprile. Questi eventi sono di fondamentale importanza poiché contribuiscono a definire il quadro complessivo dei rendimenti e dello spread osservati sui mercati finanziari italiani ed europei.