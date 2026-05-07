Angelini Pharma ha annunciato l'acquisizione della società statunitense Catalyst Pharmaceuticals per un valore complessivo di 4,1 miliardi di dollari. L'operazione, resa nota il 7 maggio 2026, rappresenta un passo significativo per l'espansione internazionale del gruppo farmaceutico italiano. L'accordo prevede l'acquisto di tutte le azioni Catalyst a un prezzo di 24 dollari per azione, con un premio del 8,5% rispetto al valore di chiusura del titolo nella giornata precedente l'annuncio.

Con sede in Florida, Catalyst Pharmaceuticals è specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di terapie per malattie rare e neurologiche.

Questa acquisizione consentirà ad Angelini Pharma di rafforzare la propria presenza nel mercato statunitense e di ampliare il proprio portafoglio di prodotti, in particolare nell'area delle neuroscienze. Il gruppo Angelini, fondato nel 1919, opera in oltre 20 paesi e impiega circa 3.000 persone, con una forte focalizzazione su ricerca, sviluppo e commercializzazione di farmaci innovativi.

Strategia di crescita e dettagli dell'operazione

L'acquisizione di Catalyst Pharmaceuticals si inserisce pienamente nella strategia di crescita di Angelini Pharma, che mira a consolidare la propria posizione tra i principali operatori del settore farmaceutico a livello globale. L'operazione, dal valore di 4,1 miliardi di dollari, sarà finanziata attraverso risorse proprie e linee di credito già disponibili.

Il presidente del gruppo ha dichiarato che "Questa acquisizione rappresenta un momento storico per Angelini Pharma e per il nostro percorso di internazionalizzazione", sottolineando l'importanza di integrare le competenze e il portafoglio di Catalyst nel business dell'azienda italiana.

Il profilo di Angelini Pharma nel panorama globale

Angelini Pharma è la divisione farmaceutica del gruppo Angelini Industries, con sede a Roma. L'azienda si dedica alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di farmaci, concentrandosi principalmente nei settori delle neuroscienze, delle malattie rare e della salute mentale. Presente in Europa, Asia e America, Angelini Pharma vanta una rete di collaborazioni con università e centri di ricerca internazionali.

Il gruppo si distingue per il suo impegno costante nell'innovazione e nella sostenibilità, con l'obiettivo primario di migliorare la qualità della vita dei pazienti attraverso soluzioni terapeutiche avanzate.