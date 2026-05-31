L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) ha espresso profonda preoccupazione a seguito di un incidente avvenuto nella Centrale Nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. L'agenzia è stata informata che un drone ha colpito l'edificio delle turbine del sito nella giornata del 30 maggio 2026, causando presumibilmente un foro nella sua parete. Questo episodio, che rappresenta il primo attacco con drone all'interno del perimetro del sito da aprile 2024, ha riacceso l'allarme sulla sicurezza nucleare in un'area già gravemente segnata dal conflitto in corso.

Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha sottolineato con forza la gravità dell'accaduto, affermando in modo perentorio che 'attaccare siti nucleari è come giocare con il fuoco'. L'incidente, secondo le sue dichiarazioni, mette in pericolo sia i sette pilastri indispensabili per garantire la sicurezza nucleare durante il conflitto, sia i cinque principi concreti stabiliti specificamente per la protezione della centrale. Questi principi, infatti, stabiliscono chiaramente che non dovrebbero esserci attacchi di alcun tipo da o contro l'impianto, evidenziando una chiara violazione di accordi fondamentali per la salvaguardia delle infrastrutture atomiche e la prevenzione di catastrofi.

Richiesta di accesso e verifiche urgenti sul campo

A fronte di tale grave e preoccupante incidente, la squadra dell'Aiea presente sul posto ha immediatamente richiesto l'accesso per esaminare di persona l'edificio delle turbine colpito dal drone. L'obiettivo primario è verificare l'effettiva entità dei danni riportati e raccogliere tutti i dettagli necessari per una valutazione completa e accurata della situazione. L'agenzia ha annunciato che fornirà ulteriori aggiornamenti man mano che la sua squadra riferirà dopo aver ottenuto l'accesso richiesto al sito dell'incidente, mantenendo alta l'attenzione internazionale sulla delicata situazione della centrale.

Il ruolo cruciale dell'Aiea per la sicurezza globale

L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (Aiea) svolge un ruolo insostituibile nel promuovere l'uso sicuro e pacifico dell'energia nucleare a livello mondiale e nel prevenire la proliferazione di materiali nucleari per scopi militari. La sua presenza costante e le sue attività di monitoraggio e verifica presso la Centrale Nucleare di Zaporizhzhia sono considerate essenziali, specialmente in un contesto di conflitto armato. L'agenzia fornisce assistenza tecnica e supporto agli Stati membri per garantire il rispetto degli standard internazionali di sicurezza nucleare, con l'obiettivo primario di ridurre i rischi per la popolazione e l'ambiente. Questo incidente riafferma con forza l'importanza critica della sua missione di sorveglianza, verifica e intervento a tutela della stabilità nucleare.