Il 13 giugno 2026, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha concesso il via libera all’acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, rimuovendo un ostacolo significativo per la mega-operazione nel settore dell'intrattenimento. L’accordo, valutato in 111 miliardi di dollari, ha ricevuto un parere favorevole dalla divisione antitrust, che ha evidenziato come la fusione Paramount-Warner Bros. Discovery sia destinata a promuovere la concorrenza “nell’intero ecosistema dei media e dell’intrattenimento, con vantaggi per i consumatori e i lavoratori americani”.

Questa unione riunirà sotto lo stesso tetto due storici studi televisivi e cinematografici, oltre a numerose testate giornalistiche, piattaforme di streaming e reti via cavo. L’annuncio dell’accordo, avvenuto a febbraio dopo una prolungata contesa per il controllo di marchi iconici come Harry Potter, CNN e HBO, aveva generato iniziali preoccupazioni riguardo a una possibile concentrazione del mercato e a una riduzione delle opzioni per la produzione cinematografica e la fruizione di contenuti.

Il parere delle autorità e i dettagli operativi

Il Dipartimento della Giustizia ha chiarito che l’operazione, che vedrà l’integrazione delle piattaforme HBO Max e Paramount+, è proiettata a stimolare il mercato dello streaming video.

L'obiettivo è offrire ai consumatori “un’alternativa competitiva più solida” rispetto a giganti del settore quali Netflix, Amazon.com e Disney. Contestualmente, il Dipartimento ha respinto le apprensioni relative a potenziali ripercussioni negative sulla forza lavoro di Hollywood, argomentando che la nuova entità avrà un interesse intrinseco a mantenere o addirittura incrementare i livelli di produzione.

Paramount ha manifestato l’intenzione di completare la fusione “nel più breve tempo possibile”, con l’obiettivo di chiudere l’operazione già entro la fine di luglio. Tuttavia, l’accordo è ancora in attesa delle necessarie approvazioni dalle autorità di regolamentazione europee. Parallelamente, diversi Stati americani, sotto la guida del procuratore generale della California Robert Bonta, stanno valutando la possibilità di avviare una causa per bloccare l’intesa, motivati da persistenti timori antitrust.

Le società protagoniste dell'accordo

Paramount Global si configura come una multinazionale statunitense di spicco nel settore dei media e dell’intrattenimento, con un vasto portafoglio che include studi cinematografici, reti televisive, piattaforme di streaming e servizi digitali. Warner Bros. Discovery, nata dalla fusione tra WarnerMedia e Discovery, Inc., detiene marchi di risonanza globale come HBO, CNN, Warner Bros. Pictures e Discovery Channel. Entrambe le realtà rappresentano attori primari a livello mondiale nell’industria dell’intrattenimento e dei media.