La bozza di proposta per l'introduzione dell'euro digitale si configura come un passo significativo verso l'evoluzione dei sistemi di pagamento in Europa. Il progetto mira a garantire servizi di base gratuiti per i cittadini e ad assicurare un accesso universale allo strumento, includendo anche chi attualmente non possiede un conto bancario. Queste disposizioni sono centrali per promuovere l'inclusione finanziaria e la diffusione capillare della nuova valuta digitale.

Un punto fermo della proposta riguarda la gratuità dei pagamenti essenziali. È stato infatti previsto un divieto esplicito per i fornitori di servizi di attuare "pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamento di base", tutelando così i consumatori da costi inattesi.

Parallelamente, il testo impone l'obbligo per i negozi e gli esercenti di accettare l'euro digitale come metodo di pagamento valido, favorendone l'ampia adozione. Per bilanciare gli interessi, sono stati stabiliti dei limiti alle commissioni che potranno essere applicate agli operatori commerciali, prevenendo oneri eccessivi.

L'accesso all'euro digitale è concepito per essere inclusivo e universale. Sarà garantito anche a categorie tradizionalmente meno servite dai sistemi digitali, quali anziani, persone con disabilità, individui con scarsa dimestichezza tecnologica o chi non è titolare di un conto bancario. Questa attenzione mira a superare le barriere esistenti, assicurando che nessuno venga escluso dalla possibilità di utilizzare la moneta digitale e promuovendo una maggiore inclusione finanziaria nell'Unione Europea.

Che cos'è l'euro digitale e come funziona

L'euro digitale si presenta come una valuta digitale della banca centrale (CBDC), emessa direttamente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e resa disponibile al grande pubblico. Concettualmente, sarà analogo al contante, ma in una versione interamente digitale. Ogni unità di euro digitale detenuta dai consumatori sarà direttamente garantita dalla BCE, conferendole massima sicurezza e stabilità. La sua distribuzione avverrà attraverso le banche commerciali e altri fornitori di servizi di pagamento, agendo come intermediari. A differenza delle criptovalute, il cui valore può fluttuare significativamente, l'euro digitale manterrà un valore stabile e sarà sempre convertibile alla pari con l'euro in contanti.

È fondamentale sottolineare che l'euro digitale è stato concepito per affiancare le banconote e le monete in euro, non per sostituirle. I cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni manterranno la piena libertà di scegliere il metodo di pagamento preferito, che sia il contante, altri strumenti elettronici privati o la nuova valuta digitale. L'obiettivo primario è assicurare che tutti abbiano accesso a una forma pubblica di denaro digitale, ampiamente accettata in tutta l'area euro e disponibile in qualsiasi momento, riducendo la dipendenza da soluzioni private.

Accessibilità e meccanismi di distribuzione

L'accesso all'euro digitale sarà esteso a persone, imprese ed enti pubblici che risiedono o sono stabiliti in uno Stato membro dell'area euro, sia in via temporanea sia permanente.

In determinate circostanze, l'accesso potrebbe essere consentito anche a soggetti non residenti, purché vengano rispettate condizioni predefinite e concordate con le autorità nazionali e la BCE. È importante ribadire che non vi sarà alcun obbligo di detenere o utilizzare l'euro digitale; la partecipazione sarà su base volontaria, lasciando agli utenti la piena facoltà di scelta.

La distribuzione effettiva dell'euro digitale avverrà tramite diversi canali: le banche commerciali, i fornitori di servizi di pagamento o specifici enti pubblici designati dagli Stati membri. I consumatori potranno ricevere euro digitali in cambio di depositi bancari o di contanti in euro. Le misure previste nella bozza legislativa e nel quadro normativo generale sono specificamente orientate a garantire che anche chi non possiede un conto bancario possa agevolmente utilizzare questo strumento, contribuendo attivamente a una maggiore inclusione finanziaria e a un sistema di pagamenti più equo e accessibile per tutti i cittadini dell'Unione Europea.