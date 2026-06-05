La domanda per l'offerta pubblica iniziale (IPO) di SpaceX, la compagnia guidata da Elon Musk, ha superato l'offerta di azioni disponibili. L'operazione, con un potenziale di raccolta di 86,2 miliardi di dollari, è già annoverata tra le più grandi nella storia del mercato azionario. L'interesse è emerso il 5 giugno 2026, dopo i colloqui individuali con gli investitori nel roadshow.

SpaceX prevede di collocare 555,6 milioni di azioni, con l'obiettivo di raccogliere 75 miliardi di dollari. È prevista un'opzione per i sottoscrittori di ulteriori 83,33 milioni di titoli, per una raccolta aggiuntiva di 11,2 miliardi di dollari.

Il prezzo di collocamento è fissato a 135 dollari per azione. A tale valutazione, la capitalizzazione di mercato di SpaceX raggiungerebbe circa 1.770 miliardi di dollari.

L'interesse degli investitori nell'offerta pubblica iniziale

L'offerta pubblica iniziale di SpaceX ha attirato un interesse significativo da parte degli investitori, con ordini che hanno superato il numero di azioni disponibili. Questo risultato segue una serie di incontri individuali tra la compagnia e i potenziali investitori, organizzati nel corso del roadshow. La domanda elevata rappresenta un segnale di forte interesse del mercato verso le prospettive di crescita dell'azienda aerospaziale fondata da Elon Musk.

SpaceX: la visione e le attività della compagnia

Fondata nel 2002 da Elon Musk, SpaceX è una società privata statunitense attiva nel settore aerospaziale e nei servizi di trasporto spaziale. La sua missione è la progettazione, produzione e lancio di veicoli spaziali, con l'obiettivo di ridurre i costi di accesso allo spazio e di rendere possibile la colonizzazione di altri pianeti. SpaceX ha sviluppato diversi razzi riutilizzabili. Ha realizzato missioni di rifornimento per la Stazione Spaziale Internazionale e ha lanciato satelliti commerciali e governativi.