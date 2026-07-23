La Regione Calabria ha stanziato 45 milioni di euro per la riqualificazione dei centri abitati. L'annuncio, del vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici Filippo Mancuso, destina i fondi principalmente ai Comuni di Vibo Valentia e ad altre municipalità calabresi. Le risorse serviranno per edilizia di prossimità, miglioramento viabilità, riqualificazione piazze e opere pubbliche.

Dettagli e avvio

L'incontro con i rappresentanti locali ha definito le modalità per un rapido avvio dei progetti, permettendo ai Comuni di iniziare subito progettazione ed esecuzione lavori.

Il finanziamento segue la conclusione amministrativa di un programma da 19 milioni di euro, nato da un emendamento alla precedente Legge di Bilancio, presentato dal presidente della Commissione Bilancio, Giuseppe Mangialavori.

Fondi anticipati per impatto

Le risorse, previste per il 2025–2029, saranno anticipate grazie alla Regione Calabria, permettendo l'avvio immediato degli interventi. Mancuso ha definito l'iniziativa tra le più rilevanti degli ultimi anni per i comuni calabresi, frutto di un emendamento parlamentare bipartisan che pone al centro le esigenze delle comunità. L'approccio regionale mira ad accelerare l'attuazione e garantire risultati rapidi.

Strategia regionale

Questo finanziamento si inserisce nella strategia di investimenti della Regione Calabria per il rilancio e la riqualificazione del territorio.

Tra i programmi attivi, figura anche il piano Arsai, con ulteriori 45 milioni di euro per le aree industriali calabresi, destinati al potenziamento di servizi e infrastrutture. Tali interventi mirano a sostenere comunità e imprese, favorendo sviluppo economico e migliorando qualità di vita.