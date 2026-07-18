Confesercenti ha lanciato l'allarme sul caldo estremo, definendolo una vera e propria "tassa" che costa all'economia italiana fino a 12 miliardi di euro all'anno. Questo fenomeno incide pesantemente su famiglie e imprese, alterando spese quotidiane e produttività a causa delle temperature elevate registrate negli ultimi anni.

Le ondate di calore causano un aumento dei costi energetici per il raffrescamento e una conseguente riduzione della produttività in vari settori. Confesercenti sottolinea che il caldo estremo agisce come una "tassa occulta" che si ripercuote sull'intero sistema economico nazionale.

Impatto economico su famiglie e imprese

Il rapporto elaborato da Confesercenti stima un costo complessivo fino a 12 miliardi di euro all'anno per il sistema Italia. Questa cifra include le spese aggiuntive che le famiglie devono affrontare e le perdite subite dalle imprese, in particolare nei settori del commercio, del turismo e dell'agricoltura. I maggiori oneri derivano dalla necessità di impiegare sistemi di raffrescamento e dalla diminuzione dell'efficienza lavorativa.

Il fenomeno colpisce tutto il territorio nazionale, con effetti più marcati nelle aree urbane e nelle regioni del Sud, dove le temperature estive raggiungono con maggiore frequenza valori particolarmente elevati.

I costi per le famiglie italiane

Anche Assoutenti conferma il grave impatto del caldo estremo sul bilancio delle famiglie italiane. Le stime dell'associazione rivelano che le spese mensili possono aumentare fino a 600 euro, a causa dell'incremento dei consumi energetici per il condizionamento, dell'acquisto di acqua e prodotti freschi, e delle misure di protezione personale. Questi costi aggiuntivi si sommano alle normali spese quotidiane, creando un aggravio significativo per molte famiglie durante i periodi di calore intenso.

Entrambe le associazioni concordano sull'urgenza di adottare misure di prevenzione e sostegno. Sono necessari interventi strutturali e lo sviluppo di politiche mirate per limitare l'impatto economico del caldo estremo, a salvaguardia sia delle famiglie che delle imprese italiane.