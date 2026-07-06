Il 4 luglio 2026 segna l'inizio ufficiale dei saldi estivi in Molise, un appuntamento atteso che si protrarrà fino al 1° settembre. Questa importante iniziativa coinvolge attivamente sia i commercianti che i consumatori, offrendo opportunità di acquisto in diversi settori, dall'abbigliamento alle calzature, dagli accessori ai prodotti stagionali. Per assicurare un'esperienza di acquisto positiva e trasparente, Confcommercio Molise e Adoc Molise hanno consolidato la loro sinergia, presentando un vademecum di regole chiare. L'obiettivo è duplice: garantire la massima sicurezza negli acquisti e rafforzare il fondamentale rapporto di fiducia tra negozianti e clienti.

La campagna congiunta, denominata “Saldi Estivi chiari e sicuri”, delinea un insieme di principi fondamentali per i consumatori. Tra le regole cardine vi è la trasparenza del prezzo: i prodotti in saldo devono esporre chiaramente il prezzo iniziale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale ridotto. Viene inoltre garantita la possibilità di provare gli indumenti, un adeguato assortimento merceologico e l'obbligo di accettare i pagamenti digitali. È importante notare che il cambio della merce acquistata durante i saldi, nei negozi fisici, è a discrezione del commerciante, a meno che il prodotto non sia difettoso o non conforme. Per gli acquisti effettuati online, invece, il consumatore gode del diritto di recesso, esercitabile entro 14 giorni dalla ricezione dell'articolo.

Regolamentazione e specificità dei saldi in Molise

La regione Molise adotta una normativa specifica per le vendite di fine stagione. Una peculiarità rilevante è il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni che precedono l'inizio dei saldi e nei 30 giorni successivi alla loro data di avvio. Questa disposizione mira a tutelare l'autentico significato delle vendite di fine stagione, prevenendo sovrapposizioni e confusione tra diverse tipologie di offerte. Durante l'intero periodo dei ribassi, i commercianti sono tenuti a garantire la massima trasparenza ai clienti, esponendo chiaramente il prezzo originale, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Inoltre, la normativa sulla trasparenza dei prezzi impone che il prezzo di riferimento per lo sconto sia quello più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti l'inizio dei saldi.

Le associazioni Confcommercio Molise e Adoc Molise pongono l'accento sull'importanza cruciale di sostenere il commercio di prossimità all'interno dei centri urbani regionali. L'obiettivo è offrire ai cittadini reali occasioni di risparmio, promuovendo al contempo un clima di reciproca correttezza. Come dichiarato congiuntamente da Irene Tartaglia, direttore di Confcommercio Molise, e Nicola Criscuoli, presidente di Adoc Molise, «i saldi estivi costituiscono un momento fondamentale sia per le imprese locali, che possono così ottimizzare la gestione delle scorte, sia per i consumatori, desiderosi di accedere a prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. Attraverso la campagna ‘Saldi Estivi chiari e sicuri’ intendiamo dimostrare che una proficua collaborazione tra venditori e acquirenti è la chiave per alimentare l'economia reale del Molise in maniera sana, etica e senza spiacevoli imprevisti».

Benefici per i consumatori e rilancio del commercio locale

La stagione dei saldi estivi si configura come un'occasione significativa per entrambe le parti del mercato. Per i commercianti, rappresenta la possibilità di smaltire le collezioni estive e ottimizzare le scorte, mentre per i consumatori è l'opportunità ideale per effettuare acquisti a prezzi ridotti. In linea con le moderne abitudini di consumo, l'obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti elettronici rimane un punto fermo. Per le attività commerciali del territorio, questo periodo è uno dei più attesi dell'anno, capace di rilanciare il rapporto diretto con la clientela e di infondere nuova vitalità nelle vie dei centri urbani molisani, trasformandoli in vivaci poli di attrazione.

In sintesi, l'appuntamento con i saldi estivi in Molise, che si estende per circa sessanta giorni, offre una duplice opportunità: per i consumatori, quella di realizzare acquisti vantaggiosi, e per il commercio locale, quella di consolidare il proprio ruolo economico e sociale. È fondamentale, per tutti gli attori coinvolti, operare nel rispetto delle regole di trasparenza e correttezza, garantendo così un'esperienza di shopping serena e proficua per l'intera comunità molisana.