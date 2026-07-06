Fincantieri ha annunciato la costituzione di una nuova entità aziendale interamente dedicata al settore subacqueo, con l'ambizioso proposito di affermarsi come un punto di riferimento di caratura internazionale. Questa iniziativa strategica mira a creare una realtà specializzata nelle attività sottomarine, con un focus particolare sulla sicurezza, la sorveglianza e le esigenze di difesa.

L'espansione strategica nel comparto subacqueo

La presentazione ufficiale di questa nuova società subacquea è avvenuta il 6 luglio 2026, segnando la ferma volontà di Fincantieri di rafforzare significativamente la propria posizione in un comparto ritenuto di importanza strategica cruciale.

Il progetto è orientato allo sviluppo di tecnologie avanzate e alla creazione di soluzioni altamente innovative, destinate a operazioni subacquee che spaziano dall'ambito civile a quello militare. Tra le priorità operative delineate, spiccano la realizzazione di sistemi all'avanguardia per la protezione delle infrastrutture critiche sottomarine e la gestione efficace delle emergenze in mare.

Fincantieri ha evidenziato che la neonata società sarà adeguatamente equipaggiata con tutte le risorse necessarie per operare su scala globale. Questo sarà reso possibile anche grazie a sinergie e collaborazioni con partner internazionali di alto profilo. L'obiettivo esplicito è quello di forgiare un vero e proprio "campione internazionale della subacquea", capace di competere efficacemente e di misurarsi con i principali attori e le realtà più consolidate a livello mondiale nel medesimo settore.

Fincantieri: un leader globale della cantieristica

Fincantieri si conferma come uno dei maggiori e più prestigiosi gruppi cantieristici mondiali, con una consolidata esperienza nella progettazione, costruzione e allestimento di una vasta gamma di navi, sia per impieghi civili che militari. L'azienda opera con successo in molteplici segmenti del mercato, che includono la realizzazione di lussuose navi da crociera, efficienti traghetti, sofisticate unità navali per la difesa e complesse piattaforme offshore. Il gruppo si distingue in particolare per la sua eccezionale capacità di integrare tecnologie avanzate all'interno dei propri prodotti e per una presenza capillare e consolidata sui mercati internazionali.

Negli ultimi anni, Fincantieri ha intrapreso numerosi e significativi progetti di innovazione, ponendo un'attenzione particolare allo sviluppo di soluzioni per la sicurezza marittima e la sostenibilità ambientale. La creazione di questa nuova società subacquea rappresenta, in questo contesto, un passo ulteriore e determinante nel percorso di diversificazione e di crescita strategica intrapreso dal gruppo, consolidando la sua visione a lungo termine.