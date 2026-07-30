Carlo Messina conferma la determinazione di Intesa Sanpaolo nel portare avanti l'Ops su Monte dei Paschi di Siena. In un'intervista a Cnbc Europe, il ceo richiama la celebre frase pronunciata da Mario Draghi nel 2012 a difesa dell'euro per ribadire l'impegno del gruppo.

L'obiettivo dell'acquisizione

"Posso dirvi, proprio come Mario Draghi, 'whatever it takes'. Quindi questo è un obiettivo che vogliamo realizzare, raggiungere, e faremo del nostro meglio per portare a termine questa operazione di fusione e acquisizione", afferma Messina.

Secondo il ceo di Intesa Sanpaolo, l'operazione rappresenta un passaggio strategico per il gruppo.

I vantaggi per Mps e il piano industriale

"È fondamentale per accelerare il piano aziendale. In questo modo potremo anticipare di tre anni la realizzazione del piano. Abbiamo presentato una buona offerta agli azionisti di Monte Paschi di Siena. Ma possiamo anche garantire qualcosa che oggi manca a Mps: la serenità. La trasparenza nel processo di governance. Insomma, qualcosa in grado di creare un porto sicuro per gli azionisti di Monte Paschi di Siena".

Messina sottolinea infine anche l'impatto dell'operazione sulle dimensioni del gruppo: "Grazie all'acquisizione di Mps, raggiungeremo i 2.000 miliardi di euro nel settore della gestione patrimoniale".