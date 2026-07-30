Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, ha richiamato la celebre espressione di Mario Draghi, "Whatever it takes", in riferimento alla situazione di Monte dei Paschi di Siena (Mps). L'intervento di Messina è avvenuto il 30 luglio 2026, durante un incontro pubblico tenutosi in Toscana. La citazione di Draghi, pronunciata originariamente nel 2012 nel pieno della crisi dell'euro, è stata utilizzata per sottolineare l'importanza di individuare una soluzione efficace per il futuro dell'istituto senese.

Nel corso dell'evento, Messina ha ribadito la necessità di un impegno deciso per assicurare la stabilità di Mps, evidenziando come l'intero sistema bancario italiano debba affrontare la questione con determinazione.

L'espressione "Whatever it takes" è servita a rimarcare la volontà di sostenere Mps in quello che è un momento delicato per la banca. Messina ha specificato che è fondamentale agire con risolutezza per garantire la continuità e la solidità dell'istituto.

Il contesto delle dichiarazioni di Messina

Le affermazioni dell'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo giungono in un periodo in cui il futuro di Monte dei Paschi di Siena è al centro dell'attenzione di istituzioni e mercati. Mps, storica banca italiana con sede a Siena, ha attraversato negli ultimi anni una fase complessa, caratterizzata da significative ristrutturazioni e da molteplici interventi pubblici. L'intervento di Messina si inserisce, pertanto, nel dibattito sulle possibili strategie per il rafforzamento patrimoniale della banca.

La citazione di Draghi da parte di Messina evoca l'impegno assunto nel 2012 dall'allora presidente della Banca Centrale Europea per la difesa dell'euro, un parallelo che evidenzia la gravità e l'urgenza della situazione attuale di Mps. Messina ha enfatizzato la necessità di un approccio risoluto per superare le sfide che attendono la banca senese.

Monte dei Paschi di Siena: storia e ruolo nel sistema bancario

Monte dei Paschi di Siena è riconosciuta come una delle più antiche banche al mondo, fondata nel 1472. Con la sua sede storica a Siena, la banca ricopre un ruolo significativo nel sistema bancario italiano. Nel corso della sua lunga storia, Mps ha contribuito allo sviluppo economico del territorio e ha affrontato diverse fasi di profonda trasformazione.

Negli anni più recenti, l'istituto è stato oggetto di importanti interventi di salvataggio e ristrutturazione, tutti volti a garantirne la stabilità e la continuità operativa.

Il rafforzamento patrimoniale e la ricerca di soluzioni per il futuro di Mps rimangono temi cruciali nel dibattito finanziario italiano. L'attenzione delle istituzioni e degli operatori di mercato si mantiene elevata, in attesa delle prossime decisioni che delineeranno il percorso della banca senese.