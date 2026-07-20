L’industria aerospaziale piemontese è protagonista al Farnborough International Airshow 2026, l'evento di riferimento in corso fino al 24 luglio presso l’aeroporto di Farnborough, nella contea dell’Hampshire, Regno Unito. Riconosciuto come uno dei saloni più autorevoli al mondo per i settori dell’aeronautica, dello spazio, della difesa e delle tecnologie dual use, l’appuntamento britannico rappresenta per la delegazione piemontese un’occasione strategica per consolidare il ruolo del territorio come ‘hub europeo dell’innovazione aerospaziale’.

La partecipazione del Piemonte è organizzata da Ceipiemonte, nell’ambito del Progetto Integrato di Filiera ‘Aerospazio’, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con la Camera di commercio di Torino.

Il programma include, il 22 luglio, il workshop ‘Elevating Aerospace Excellence: Piemonte's Innovation Ecosystem and Investment Outlook’, un’opportunità per presentare le competenze territoriali e le opportunità di business e investimento. Tra i partecipanti figurano esponenti di aziende leader quali Leonardo, Avio Aero, Thales Alenia Space, Altec, Safran e Mecaer Aviation Group. È inoltre in agenda un incontro con un selezionato parterre di venti potenziali investitori inglesi.

Il settore aerospaziale piemontese: numeri e prospettive

Il comparto aerospaziale piemontese vanta un fatturato di otto miliardi di euro e impiega trentacinquemila addetti. Il suo ecosistema industriale è completo e diversificato, comprendendo una rete consolidata di PMI, grandi aziende, un crescente flusso di startup ad alto valore tecnologico, centri di ricerca pubblici e privati, poli di innovazione e una forte presenza accademica.

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alle Attività produttive, Andrea Tronzano, hanno sottolineato come «l’aerospazio sia uno dei settori in più dinamica crescita in Piemonte, sostenuto da commesse per i prossimi quindici anni. Rappresenta una leva strategica per la competitività del nostro sistema produttivo e la partecipazione a Farnborough è un investimento mirato su questa traiettoria di crescita».

La presenza del Piemonte si colloca in un più ampio contesto di rilevanza nazionale per il salone britannico. Anche la Regione Campania, infatti, prende parte al Farnborough International Airshow 2026 con un proprio stand, in collaborazione con il Distretto Aerospaziale della Campania (DAC).

Questa iniziativa campana è volta a valorizzare le eccellenze produttive, tecnologiche e scientifiche del proprio territorio, rafforzandone il posizionamento sui mercati internazionali e incentivando incontri tra imprese, istituzioni e investitori. L'Airshow si conferma così un'occasione cruciale per la promozione e l'internazionalizzazione delle competenze aerospaziali regionali italiane.

Il Farnborough International Airshow: un palcoscenico globale

Il Farnborough International Airshow, in programma dal 20 al 24 luglio 2026, si conferma come uno degli appuntamenti più significativi a livello globale per il settore aerospaziale. L’evento facilita il confronto tra aziende, investitori e grandi committenti, stimolando collaborazioni internazionali e lo sviluppo di nuove sinergie industriali. La partecipazione di diverse delegazioni italiane, tra cui quelle di Piemonte e Campania, evidenzia il ruolo strategico che il comparto aerospaziale detiene per il sistema produttivo nazionale.