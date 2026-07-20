Una nuova e strategica collaborazione nel settore agroalimentare è stata siglata a luglio 2026 tra il Politecnico di Torino e Inalpi, azienda leader nel lattiero-caseario italiano. L'accordo mira a sviluppare soluzioni tecnologiche innovative, focalizzandosi su innovazione nei processi alimentari, sostenibilità ambientale e ricerca applicata.

Le attività congiunte si concentreranno su aree chiave: lo studio dei processi di cristallizzazione nei prodotti alimentari (con enfasi sul burro per pasticceria); lo sviluppo di sistemi innovativi per l'incapsulamento e la protezione di micronutrienti sensibili (es.

vitamine termolabili), migliorando conservazione ed efficacia; la sperimentazione di tecnologie avanzate per ottimizzare la conservazione degli alimenti; e l'analisi di soluzioni sostenibili per la produzione e il raffreddamento dell'acqua potabilizzata, inclusa l'applicazione di tecnologie geotermiche e la valutazione del loro impatto ambientale sulle falde acquifere.

Ricerca e Formazione per l'Innovazione

L'intesa tra Politecnico e Inalpi estende il suo raggio d'azione alla formazione avanzata. Prevede contratti di ricerca, borse di dottorato, assegni di ricerca e altre iniziative formative, volte a rafforzare il legame tra accademia e industria, e a favorire lo sviluppo di competenze specialistiche e l'applicazione pratica dei risultati scientifici.

Il rettore del Politecnico, Stefano Corgnati, ha evidenziato che "la sostenibilità ambientale e l'ottimizzazione dei processi industriali sono temi per noi fondamentali". Dal canto suo, Ambrogio Invernizzi, presidente di Holding Inalpi, ha rimarcato: "La capacità di innovare nasce dalla volontà di guardare avanti: il nostro obiettivo non è solo rispondere alle esigenze del mercato, ma anticiparne i cambiamenti".

Il Contributo del Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino, ateneo pubblico specializzato in ingegneria, architettura e design, è impegnato nella ricerca scientifica e tecnologica. Collabora con imprese e istituzioni per promuovere innovazione e sostenibilità industriale, formando professionisti qualificati e sviluppando progetti di ricerca applicata con il tessuto produttivo.