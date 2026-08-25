Coldiretti Calabria ha espresso il proprio apprezzamento per la campagna di comunicazione promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) con gli spot dedicati alla pasta 100% italiana. L’associazione ha sottolineato come questa iniziativa sia un’operazione di trasparenza cruciale per la tutela dei consumatori e per il reddito degli agricoltori, specialmente in Calabria, regione cerealicola significativa del Mezzogiorno.

Secondo Coldiretti Calabria, gli spot aiutano i cittadini a leggere meglio le etichette e a distinguere la pasta prodotta con grano italiano da quella realizzata con materia prima importata.

L’associazione ha ribadito che «se il consumatore sceglie l’Italia, deve trovare Italia anche nel piatto», evidenziando la necessità di smascherare un equivoco diffuso: molti associano automaticamente la pasta italiana al grano nazionale, mentre spesso gli scaffali offrono prodotti realizzati, in tutto o in parte, con grani esteri.

Appello per Maggiore Chiarezza e Controlli

Coldiretti Calabria sollecita che l’origine del grano sia indicata in modo sempre più chiaro e immediatamente visibile sulle confezioni. L’associazione denuncia che gli agricoltori locali, pur garantendo un grano di qualità, sono spesso penalizzati da speculazioni e da una concorrenza che non assicura la medesima trasparenza sull’origine.

Coldiretti enfatizza la necessità di «più controlli nei porti e alle frontiere, strumenti moderni per verificare l’origine delle materie prime e un contrasto deciso a chi specula sul mercato del grano».

L’associazione ha ringraziato il ministro Lollobrigida per l’iniziativa e ha invitato a proseguire con determinazione sulla strada della valorizzazione del grano nazionale, supportando il 100% italiano e assicurando ai consumatori il diritto di scegliere con piena consapevolezza. Coldiretti Calabria ha dichiarato che la regione non può accettare che il valore del proprio grano venga sacrificato a logiche speculative e ha ribadito con forza che «chi semina qualità deve essere premiato, chi alimenta confusione deve essere smascherato».

L’associazione continuerà a collaborare con altre regioni produttrici nella battaglia contro i «trafficanti del grano» per difendere la salute delle famiglie e il lavoro degli agricoltori calabresi.

Il Ruolo di Coldiretti Calabria nel Contesto Regionale

La Calabria si conferma una delle principali regioni cerealicole del Sud Italia, con una produzione di grano significativa. Coldiretti Calabria si fa portavoce degli interessi degli agricoltori locali, promuovendo iniziative mirate a tutelare la qualità e la trasparenza dei prodotti agricoli regionali. L’associazione si impegna a sensibilizzare i consumatori sull’importanza di conoscere l’origine delle materie prime e a contrastare pratiche che possono danneggiare il comparto agricolo locale.

Insieme ad altre regioni produttrici, Coldiretti Calabria prosegue la sua incisiva azione di tutela del settore cerealicolo e nella richiesta di misure efficaci per garantire trasparenza e sicurezza alimentare, a beneficio sia dei produttori che dei consumatori.