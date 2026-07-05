Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un grave avvertimento, dichiarando che la Russia starebbe preparando un nuovo attacco massiccio. Questa allerta, basata su informazioni dettagliate fornite dall’intelligence ucraina, è stata diffusa il 5 luglio 2026, in un momento cruciale: subito dopo le celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza americana e in vista dell’imminente vertice Nato che si terrà ad Ankara. Il leader ucraino ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando come tale mossa sia "in linea con lo spirito di Putin".

L'allerta dell'intelligence e l'appello alla popolazione

Le informazioni raccolte dall'intelligence indicano chiaramente una preparazione russa per un'offensiva di vasta portata. Zelensky ha ribadito la minaccia, affermando: "Ci sono nuove informazioni di intelligence secondo cui i russi si stanno preparando per un nuovo attacco massiccio. Questo è in linea con lo spirito di Putin: subito dopo il Giorno dell'Indipendenza americana e prima del vertice Nato di Ankara." Rivolgendosi direttamente ai cittadini, il presidente ha esortato alla massima cautela: "La Russia vuole alimentare il male e uccidere persone. Per favore, fate attenzione a voi stessi e prestate attenzione alle sirene antiaeree." Questo appello mira a sensibilizzare la popolazione sulla necessità di adottare misure di sicurezza immediate di fronte al pericolo imminente.

Richiesta urgente di sistemi di difesa aerea

Parallelamente all'avvertimento interno, Zelensky ha rivolto un pressante appello ai partner internazionali dell'Ucraina. La sua richiesta è chiara: non ritardare la fornitura di missili per la difesa aerea. Il presidente ha enfatizzato le drammatiche conseguenze di eventuali ritardi, dichiarando che "qualsiasi ritardo nella fornitura di missili per la nostra difesa aerea, di missili Patriot, rappresenta una perdita di vite umane e incoraggia la Russia a continuare a combattere". L'urgenza riguarda in particolare i missili Patriot, considerati essenziali per proteggere la vita dei civili e le infrastrutture critiche del paese. La tempestività nella consegna di questi sistemi è cruciale per rafforzare le capacità difensive ucraine.

Il quadro generale e le precedenti tensioni

Questo recente avvertimento si inserisce in un contesto di crescenti tensioni e segue altre dichiarazioni simili rilasciate in precedenza. Già il 29 maggio 2026, Zelensky aveva segnalato la preparazione di un attacco su larga scala da parte della Russia, basandosi sempre su dati dell'intelligence ucraina. In quell'occasione, aveva assicurato che i servizi di difesa erano pronti a rispondere e che l'Aeronautica e le altre forze di difesa aerea avrebbero operato senza sosta per proteggere il cielo ucraino. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalle dichiarazioni russe, che avevano annunciato l'intenzione di lanciare "attacchi sistematici" su obiettivi nella capitale, Kyiv, e avevano invitato stranieri e diplomatici a lasciare la città.

Precedenti attacchi russi su Kyiv e altre regioni avevano già causato vittime e numerosi feriti, evidenziando la brutalità del conflitto. In quel frangente, Zelensky aveva già sollecitato l'attuazione rapida degli accordi con i partner internazionali per il rafforzamento della difesa aerea, sottolineando la costante necessità di supporto contro l'aggressione.