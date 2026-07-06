Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello urgente ai suoi alleati internazionali in vista del vertice Nato che si terrà questa settimana ad Ankara. Zelensky ha sollecitato gli Stati Uniti e i partner europei a prendere "decisioni forti" e concrete a sostegno della difesa aerea dell'Ucraina, evidenziando la necessità di un impegno risoluto per contrastare le crescenti minacce missilistiche.

Attraverso un messaggio pubblicato su Facebook, il leader ucraino ha sottolineato l'importanza cruciale che il consesso internazionale, con particolare riferimento a Stati Uniti ed Europa, giunga a conclusioni significative dal vertice di Ankara.

"È di fondamentale importanza che il mondo, in primis gli Stati Uniti e i nostri partner europei, escano dal vertice Nato di Ankara con decisioni forti a sostegno della nostra difesa aerea", ha dichiarato. Zelensky ha inoltre ammonito che "finché i missili Patriot rimarranno nelle scorte dei nostri alleati, la Russia è solo incoraggiata a continuare a 'squarciare' gli edifici residenziali. Stati Uniti e Europa hanno abbastanza forza per fermare questo terrore".

Il Vertice Nato di Ankara e le richieste di Kiev

Il vertice Nato di Ankara si configura come un appuntamento cruciale per la sicurezza europea e per la definizione di una risposta internazionale efficace al conflitto in corso. Zelensky ha ribadito con forza la necessità di un rafforzamento immediato della difesa aerea, facendo esplicito riferimento ai sistemi missilistici Patriot.

Questi sistemi sono considerati indispensabili per la protezione delle città e delle infrastrutture civili ucraine dagli incessanti attacchi russi, che continuano a mietere vittime e distruzioni.

Il ruolo dell'Alleanza Atlantica nel contesto attuale

L'Alleanza Atlantica, composta da 32 Paesi membri, persegue l'obiettivo di garantire la sicurezza collettiva e la difesa reciproca attraverso la cooperazione. Sebbene l'Ucraina non sia un membro effettivo della Nato, mantiene una partnership strategica consolidata con l'Alleanza, partecipando regolarmente a incontri e consultazioni, soprattutto in relazione alla complessa situazione di sicurezza nell'Europa orientale. Il vertice di Ankara si inserisce in un quadro di tensioni crescenti e di pressanti richieste di maggiore supporto militare da parte dell'Ucraina.

L'attenzione è focalizzata sui sistemi di difesa aerea e sulle forniture di armamenti avanzati. Le decisioni che emergeranno da questo vertice sono attese con grande interesse dalle autorità ucraine e dall'intera comunità internazionale, poiché potrebbero segnare un punto di svolta nel supporto alla resistenza ucraina.