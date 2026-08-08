Il commissario europeo agli Affari Interni, Magnus Brunner, ha evidenziato la temporaneità dei controlli alle frontiere interne tra Italia e Spagna, a seguito di contatti diretti con i ministri dell'Interno dei due Paesi. L'annuncio, diffuso l'8 agosto 2026 tramite la piattaforma X, ha sottolineato i progressi compiuti nella gestione dei flussi migratori irregolari e ha ribadito un concetto fondamentale: la fiducia tra gli Stati membri è la risorsa più preziosa dell'Unione. La questione dei controlli alle frontiere interne rimane un punto cruciale per diversi Paesi dell'Unione europea, che hanno adottato misure temporanee in deroga alle norme sulla libera circolazione, motivando tali decisioni con la necessità di contrastare minacce alla sicurezza e gestire complesse situazioni migratorie.

La posizione della Commissione europea sui controlli temporanei

Due giorni prima della dichiarazione di Brunner, la Commissione europea aveva già espresso il proprio parere in merito al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne da parte di nove Stati: Austria, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Slovenia e Svezia. L'esecutivo europeo ha raccomandato vivamente a questi Stati membri di adoperarsi per una graduale eliminazione e successiva abolizione di tali controlli. È stato evidenziato come, in alcuni casi, queste misure siano state mantenute ben oltre il limite temporale di dodici mesi previsto dal quadro normativo europeo.

La legislazione dell'Unione Europea consente agli Stati membri di reintrodurre controlli alle frontiere interne in presenza di "preoccupazioni reali e legittime relative alle minacce alla sicurezza e alla situazione migratoria".

Tuttavia, la Commissione ha costantemente invitato a un ritorno progressivo alla piena applicazione delle regole che governano lo spazio Schengen di libera circolazione, sottolineando l'importanza di bilanciare le esigenze di sicurezza con i principi fondanti dell'Unione.

Il dibattito tra gli Stati membri e le prospettive per Schengen

Il tema dei controlli alle frontiere interne è stato al centro del dibattito durante il recente Consiglio Giustizia e Affari Interni tenutosi a Lussemburgo, evidenziando frizioni e divergenze tra i Paesi membri. Alcuni Stati, come la Germania e l'Austria, hanno fermamente ribadito l'efficacia e l'importanza di mantenere tali controlli come uno strumento essenziale per contrastare l'immigrazione clandestina.

Il ministro dell'Interno tedesco, Alexander Dobrindt, ha dichiarato che i controlli "funzionano e saranno ulteriormente sviluppati in modo flessibile", mentre il ministro austriaco, Gerhard Karner, ha vantato una drastica diminuzione degli ingressi illegali nel suo Paese.

Un approccio più sfumato è stato espresso dalla Svezia, il cui ministro dell'Interno, Gunnar Strömmer, ha riconosciuto che il suo Paese ha mantenuto i controlli per un decennio. Pur desiderando che non siano permanenti, ha sottolineato la priorità di garantire la sicurezza nazionale. Il dibattito si preannuncia quindi in salita, richiedendo un'attenta valutazione delle diverse posizioni dei 27 Stati membri, chiamati a esaminare lo stato generale dello spazio Schengen.

In questo contesto, la Commissione europea fornirà il suo contributo attraverso una relazione annuale sull'ultimo anno. Sulla base di questo documento, il Consiglio definirà le azioni considerate prioritarie per il biennio 2026–2027, con l'obiettivo di trovare un equilibrio duraturo tra le esigenze di sicurezza e il mantenimento della libera circolazione all'interno dell'Unione.