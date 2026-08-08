I media statali iraniani hanno diffuso un video senza data di Mojtaba Khamenei, l'attuale Guida Suprema. È la sua prima apparizione dalla nomina di marzo, seguita all'assassinio del padre, Ali Khamenei, all'inizio della guerra. Il filmato, divulgato da testate come Mehr, mostra Mojtaba Khamenei intento a tenere una lezione religiosa. Data e motivo della pubblicazione restano ignoti.

Dalla nomina, il nuovo leader supremo dell'Iran non è apparso in pubblico, limitandosi a messaggi di stato. Il video, girato prima del conflitto, ha un contesto incerto.

La pubblicazione alimenta speculazioni sulla salute di Mojtaba Khamenei e sulla sua sorte.

Dettagli sulla diffusione

Il video è stato distribuito dall'Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), che lo ha presentato come "pubblicato per la prima volta". Il filmato ritrae Mojtaba Khamenei in una lezione religiosa. Nonostante la diffusione, il leader non è comparso in eventi pubblici; la datazione del video permane incerta.

Mehr, una testata vicina alla Guida Suprema, ha divulgato le immagini, sebbene il filmato non sia stato ampiamente ripreso da altri canali iraniani. Le speculazioni sulla salute di Mojtaba Khamenei sono cresciute dopo un attacco missilistico del 28 febbraio 2026, che colpì l'edificio dove si trovava suo padre, Ali Khamenei.

Mojtaba Khamenei sarebbe rimasto ferito o immobilizzato, e sua moglie, Haddad, morì.

Il ruolo della Guida Suprema

La Guida Suprema rappresenta la massima autorità religiosa e politica dell'Iran, detenendo ampi poteri su forze armate, giustizia e decisioni chiave. Dopo la morte di Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei è stato nominato leader. La sua assenza pubblica ha generato incertezze e interrogativi nazionali e internazionali.

La pubblicazione del video senza data, priva di dettagli aggiuntivi, non ha chiarito la situazione, alimentando ulteriori speculazioni sulla salute e sulle reali condizioni della Guida Suprema. Il filmato, "pubblicato per la prima volta", non era stato precedentemente trasmesso dai media ufficiali iraniani.