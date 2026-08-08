Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina "non ha più centrali elettriche intatte". L'allarme è stato lanciato l'8 agosto 2026, durante la sua visita ufficiale a Belgrado, in Serbia, a margine di un incontro con le autorità locali. La dichiarazione evidenzia la grave crisi energetica che sta affrontando il Paese.

Zelensky ha sottolineato come le infrastrutture energetiche ucraine siano state sistematicamente e gravemente danneggiate da ripetuti attacchi negli ultimi mesi. Nessuna delle centrali elettriche nazionali è rimasta indenne dai bombardamenti e dalle incursioni, causando pesanti ripercussioni sulla fornitura di energia per la popolazione e le attività produttive.

La situazione critica delle infrastrutture energetiche

La distruzione delle centrali elettriche rappresenta una delle principali emergenze per l'Ucraina. La capacità di produzione energetica è stata drasticamente ridotta. Le autorità ucraine cercano soluzioni per garantire i servizi essenziali, ma la situazione rimane critica.

L'escalation degli attacchi e il loro impatto

Dati e report precedenti confermano un'intensificazione degli attacchi con droni e missili contro le infrastrutture energetiche. In particolare, da maggio 2026, le centrali elettriche di minori dimensioni sono state bersaglio di incursioni ripetute. Questi attacchi hanno provocato danni diffusi e continue interruzioni della fornitura elettrica in diverse regioni, deteriorando la rete elettrica nazionale.

Il costante martellamento ha reso difficile il ripristino di una produzione energetica stabile. Le autorità ucraine continuano a monitorare la situazione e a lavorare per la messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche. La popolazione affronta le severe conseguenze delle interruzioni di energia e delle difficoltà legate all'approvvigionamento elettrico, con un impatto significativo sulla vita quotidiana.