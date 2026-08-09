Un momento di grande rilevanza per la comunità LGBTQIA+ italiana ed europea si è concretizzato il 9 agosto 2026 ad Amsterdam, capitale dei Paesi Bassi. Durante una cerimonia ufficiale, si è svolto il passaggio di testimone per l'organizzazione dell'Europride 2027, con la città di Torino che ha raccolto l'eredità da Amsterdam, sede dell'edizione 2026. L'evento ha richiamato delegazioni da ogni parte d'Europa, segnando un passo fondamentale nel percorso di visibilità e affermazione dei diritti.

La cerimonia di passaggio ad Amsterdam

La suggestiva cerimonia tenutasi nella capitale olandese ha visto i rappresentanti della città di Torino ricevere in modo simbolico il testimone dall'organizzazione di Amsterdam.

Questa città, che ha brillantemente ospitato l'Europride 2026, ha così idealmente passato il compito al capoluogo piemontese. Tale gesto non è solo un atto formale, ma sancisce l'inizio ufficiale del complesso e articolato percorso organizzativo che condurrà Torino a essere la prossima sede dell'importante manifestazione nel 2027. All'appuntamento hanno presenziato non solo le delegazioni internazionali, ma anche numerosi esponenti delle istituzioni locali e rappresentanti di associazioni attivamente impegnate nella tutela e promozione dei diritti civili, sottolineando l'ampio supporto e la rilevanza dell'evento.

Torino si prepara all'Europride 2027

L'assegnazione dell'Europride 2027 a Torino, già comunicata in precedenza, trova ora la sua ufficiale conferma con il passaggio di testimone avvenuto ad Amsterdam.

Questo evento di portata continentale è riconosciuto come una delle manifestazioni più significative a livello europeo per la visibilità e la promozione dei diritti delle persone LGBTQIA+. La città di Torino si appresta, dunque, ad accogliere migliaia di partecipanti e visitatori provenienti da numerosi paesi, preparandosi a offrire un programma ricco e diversificato. Questo includerà non solo i tradizionali cortei e parate, ma anche una serie di incontri, dibattiti e manifestazioni culturali volti a sensibilizzare e informare.

Gli organizzatori hanno evidenziato come l'Europride rappresenti un'opportunità irripetibile per rafforzare i valori di inclusione e il rispetto dei diritti umani per tutti.

Le istituzioni locali hanno accolto con entusiasmo la scelta di Torino come città ospitante, rimarcando l'importanza strategica di un evento di tale portata non solo per il capoluogo, ma per l'intero territorio piemontese, in termini di immagine, accoglienza e progresso sociale.