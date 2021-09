Atalanta e Juventus si preparano all'esordio stagionale in Champions League, che avverrà per entrambe questo martedì 14 settembre alle ore 21. Ambedue le squadre italiane sono state sconfitte nell'ultima giornata di Serie A e quindi sono a caccia di riscatto nella prima giornata di Champions. L'Atalanta dopo la sconfitta casalinga rimediata in campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano vola in Spagna per affrontare il Villarreal, mentre la Juventus sconfitta in trasferta dal Napoli di Luciano Spalletti è attesa in Svezia per affrontare il Malmoe.

Atalanta nella tana del Villarreal

Il tecnico dell'Atalanta Giampiero Gasperini per la non facile partita dello Estadio de la Ceramica, potrà schierare l'attaccante colombiano Duvan Zapata (già rientrato in campo sabato sera contro la Fiorentina dopo l'infortunio di inizio stagione), mentre non potrà invece contare sulla velocità e sulla tecnica di Luis Muriel, che sarà costretto a rimanere ai box ancora per diverse partite a causa di un infortunio muscolare.

La squadra di casa guidata da Unai Emery e reduce da tre pareggi nelle prime tre giornate di campionato (rispettivamente contro Granada, Espanyol e Atletico Madrid) si schiererà con il più classico dei moduli (4-4-2) e con il temuto Gerard Moreno a guidare il reparto offensivo.

L'Atalanta dovrebbe giocare con il classico 3-4-1-2 con Maehle al posto di Zappacosta e con Pessina e Malinovskyi a sostegno di Zapata. Ancora panchina per Josip Ilicic che potrebbe comunque trovare spazio a partita in corso

La probabile formazione dell'Atalanta dovrebbe essere un 3-4-2-1 formato da: Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

La Juve è attesa in Svezia

In Svezia, il tecnico bianconero Max Allegri dovrà rinunciare ancora a Federico Chiesa, che resta a Torino alle prese con un infortunio: l'esterno della nazionale non è stato convocato, così come Federico Bernardeschi (assenti anche Kaio Jorge, Arthur e Pellegrini fuori lista). Il tecnico bianconero potrà però contare sul rientro dei calciatori sudamericani (Dybala, Cuadrado, Bentancur, Danilo e Alex Sandro) assenti sabato contro il Napoli a causa degli impegni con le rispettive nazionali.

Max Allegri dovrebbe schierare la Juventus con il 4-4-2 con il ritorno di De Ligt (in panchina a Napoli) al centro della difesa insieme a Bonucci e con la coppia offensiva formata da Dybala e Alvaro Morata.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata.