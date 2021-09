Dopo le vittorie nel week-end di campionato di Napoli, Milan e Roma (uniche squadre a punteggio pieno), si conclude il terzo turno di Serie A con la vittoria di misura 1-0 del Bologna sull' Hellas Verona che ha portato all'esonero del tecnico Eusebio Di Francesco.

Decisiva è stata la rete da fuori area di Svanberg al 78' minuto. Per gli uomini guidati da Sinisa Mihaljovic (che salgono a quota 7 punti in classifica) si tratta del terzo risultato utile consecutivo, mentre per la squadra gialloblù arriva la terza sconfitta in tre gare, dopo i k.o. alla prima giornata contro il Sassuolo e poi contro l' Inter di Lautaro Martinez.

Bologna-Verona 1-0

Una buona prova da parte degli uomini guidati dal tecnico serbo Sinisa Mihaljovic che sfiorano più volte il gol del vantaggio con gli spunti di Soriano e Arnautovic; i rossoblù ottengono i 3 punti nel secondo tempo grazie a una bellissima conclusione da fuori area di Svanberg che supera un incolpevole Montipò.

L'Hellas Verona (come contro il Sassuolo e l'Inter) non gioca una brutta partita specialmente nel primo tempo e con un colpo di testa di Simeone sfiora anche il gol del vantaggio. La squadra di mister Di Francesco rallenta nella ripresa e una volta subito il gol dello svantaggio appare incapace di reagire, rischiando più volte di subire il gol del raddoppio.

Di Francesco: in Serie A non vince da 19 partite

La crisi di risultati è costata la panchina dell'ormai ex tecnico del Verona Eusebio Di Francesco che non vince una partita in Serie A dal 7 novembre 2020 quando alla guida del Cagliari riuscì a sconfiggere tra le mura amiche la Sampdoria per 2-0. I blucerchiati erano guidati da mister Claudio Ranieri che proprio l'anno precedente era stato ingaggiato dal presidente Ferrero per sostituire proprio Eusebio Di Francesco, esonerato dai blucerchiati dopo 6 sconfitte nelle prime 7 giornate di campionato.

Dopo l'ultimo successo sulla panchina del Cagliari a novembre del 2020, Di Francesco ha totalizzato solo 5 pareggi e 14 sconfitte nelle restanti partite: in particolare 11 KO sulla panchina del Cagliari (che gli costarono l'esonero a febbraio del 2021) e adesso tre su quella dell'Hellas Verona.

L'Hellas valuterebbe già possibili alternative: Tudor in testa, per il quale sembra esserci già una sorta di ufficilità.

Secondo quanto riportato da alcune testate, il club veronese starebbe valutando altre due possibili alternative: Rolando Maran (ex allenatore di Genoa e Cagliari), che ieri sera era in tribuna al Dall'Ara e Giuseppe Iachini, che nell'ultimo campionato di Serie A era seduto sulla panchina della Fiorentina.