Procediamo con importanti novità riguardanti il mondo del lavoro. Si avvisa che alcuni Istituti Ospedalieri ricercano nuovo personale sanitario specializzato, da inserire nelle proprie strutture. Ma entriamo nei dettagli e scopriamo di che cosa si tratta.

Posizioni aperte a marzo-aprile 2018

Il Centro Phoenix assume a tempo pieno risorse professionali con la carica di Psicologi, Neuropsicologi e Psicoterapeuti in regime libero professionale, da assegnare presso varie località del Veneto e del Trentino Alto Adige. Da precisare che i settori coinvolti per i posti richiesti sono l'età evolutiva, anziani, adulti, psicoterapia cognitivo-comportamentale, neuropsicologia, psicologia del lavoro, psicosomatica e psicofisiologia.

Ma ecco quali sono i requisiti d'accesso:

saper lavorare in squadra;

serietà;

desiderio di apprendere e di migliorare professionalmente;

responsabilità.

I partecipanti per effettuare la domanda di ammissione sono tenuti a stilare il questionario presente sul sito online ''CentroPhoenix > Lavora con Noi'' e successivamente inoltrare il proprio curriculum vitae alla seguente casella email: cercolavoro@centrophoenix.it.

Il Policlinico Città di Udine seleziona figure qualificate in funzione di Infermiere Professionale in libera professione in possesso di Partita IVA e con una determinata competenza in qualità di infermiere di sala-strumentista, da accogliere nell'area Friuli Venezia Giulia. La domanda di partecipazione deve essere compilata tramite il modulo messo a disposizione sul portale web ''Policlinico Città di Udine > Lavora con noi'' selezionando dal menù a tendina il profilo ''IP SALA CON P.

IVA''.

La Casa di Cura Villa Maria ricerca soggetti con l'incarico di OSS Operatore Socio Sanitario appartenente alle categorie protette, da immettere nella sede lavorativa di Padova in Veneto. Viene richiesta la massima disponibilità a operare su turni inclusi i festivi e i notturni. Gli aspiranti possono inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email: francesca.cecchetto@cdcvillamaria.it.

Il Centro Clinico NEMO assume personale con l'incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore della Struttura Operativa Centro Clinico NeMo Sud c/o AOU Policlinico Gaetano Martino di Messina in Sicilia. La candidatura va fatta pervenire attraverso il modello trovabile sulla sopracitata pagina internet.

CPL & Taylor by Synergos Srl seleziona a nome di un noto Gruppo Multinazionale un/una HR RECRUITER rif. EC-CFBE. Il/La risorsa viene introdotta all'interno della Direzione Risorse Umane del Gruppo di Modena in Emilia Romagna. La tipologia di contratto iniziale è a tempo determinato al fine di assumere a tempo indeterminato.

Diamo uno sguardo ai titoli universitari e ai requisiti necessari per accedere a tale procedura selettiva:

Laurea in Psicologia con il massimo punteggio ;

fluente padronanza della lingua inglese;

elasticità mentale;

avere il domicilio in un'area massima di 40 km. da dove si trova l'azienda.

È possibile inviare il proprio CV alla casella email: cpl2@cpltaylor.it indicando nell'oggetto il profilo d'interesse.