Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indetto due avvisi di interpello, di cui uno per assumere l'incarico di ingegnere e architetto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da inserire nella sede di lavoro di Pescara e uno per l'immissione di personale in funzione di direttore operativo e di ispettore di cantiere da collocare nell'area occupazionale di Tempio Pausania, regione Sardegna.

Avviso di interpello per ingegnere e architetto

Viene affidato un mandato per effettuare dei lavori di ampliamento presso la caserma Parete della Guardia di Finanza per il trasferimento del comando provinciale di Pescara. I candidati ideali hanno conseguito la laurea magistrale in ingegneria e/o architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo professionale.

Per aderire a tale proposta lavorativa è necessario inviare la domanda di partecipazione con incluso il proprio curriculum vitae all'ufficio dirigenziale 6, tecnico, all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC: oopp.lazio-uff6 @ pec.mit.gov.it entro le ore 23:59 di mercoledì 20 novembre 2019.

Interpello per direttore operativo e ispettore di cantiere

Si selezionano anche profili con la carica di direttore operativo e ispettore di cantiere, per la sostituzione delle tubazioni di acqua fredda e calda dell'istituto penitenziario di Tempio Pausania in provincia di Cagliari. Anche in questo caso, i partecipanti devono essere in possesso della laurea magistrale in ingegneria e/o architettura, dell'abilitazione all'esercizio della professione e dell'iscrizione all'albo professionale.

Per manifestare la propria disponibilità è opportuno inoltrare la domanda di ammissione con allegato il proprio curriculum vitae direttamente alla segreteria del provveditore di tale ente entro le ore 23:59 di lunedì 25 novembre 2019.

Ulteriori informazioni

Si informa che Gennaro Di Maio è il responsabile dell'ufficio di riferimento provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna dell'ufficio 6 situato in Via San Bernardino n .25, cap.

67100 L'Aquila (per ingegnere e architetto) e Walter Quarto è il manager dell'ufficio 7 collocato in viale Cristoforo Colombo n. 40, cap. 09125 Cagliari (per direttore operativo e ispettore di cantiere).

I metodi coordinati dal direttore Gennaro Di Maio riguardano l'organizzazione dei piani di lavoro, la direzione delle attività e la conduzione dei servizi relativi alle prestazioni di ingegneria e di architettura.

Mentre Walter Quarto affida gli incarichi ai professionisti esterni in grado di collaudare, progettare e controllare la sicurezza durante i lavori in esecuzione.