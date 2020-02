Il Mit ha proclamato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assegnazione di un posto con l'incarico di ormeggiatore-barcaiolo presso il porto di Ischia. Il profilo richiesto deve avere raggiunto la maggiore età e non deve aver superato i 45 anni. Inoltre, è opportuno essere cittadini italiani o europei con una discreta padronanza della lingua italiana e non possedere carichi pendenti o condanne penali in atto.

Esperienze professionali

Il candidato deve aver effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili e/o militari e/o navi da diporto come decretato dall’art.

3.1, lett. b) del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Viene ritenuta conforme alla norma la navigazione messa in atto su navi minori e maggiori, incluse quelle destinate ai servizi portuali e quella eseguita su navi impiegate al traffico locale e alla pesca costiera.

Diviene fondamentale essere in possesso della qualifica di capo barca per il traffico locale o superiore, a condizione che tale titolo abiliti al comando dei mezzi nautici.

La figura interessata deve essere iscritta nella prima categoria della gente di mare e deve detenere la patente di guida di tipo B.

Prove d'esame, l'application e modalità di invio

Le risorse ammesse al concorso vengono sottoposte ad una prova pratica dalla commissione esaminatrice e coloro che riescono ad acquisire una votazione non al di sotto di 32/45 possono sostenere il test teorico, che a sua volta, si intende superato con una votazione non inferiore a 9/15.

La domanda di partecipazione a tale bando di concorso deve essere compilata in carta semplice e sottoscritta, con inclusa la fotocopia di un documento di identità valido.

Il tutto deve pervenire mediante l'ufficio circondariale marittimo di Ischia entro e non oltre il 19 marzo 2020.

L'istanza può essere inoltrata con una raccomandata A.R. o consegnata personalmente direttamente all'ufficio circondariale marittimo di Ischia entro le ore 14:00 oppure inviata tramite la posta elettronica certificata PEC alla seguente casella: cp-ischia @ pec.mit.gov.it.

Ulteriori chiarimenti

La graduatoria del suddetto concorso rimane valida per 36 mesi dalla data della sua divulgazione. Oltre a ciò, il personale assunto, in caso di esuberi nel porto di Ischia, potrà essere sottoposto in base alle normative stabilite dalla circolare e dal regolamento di servizio, a mobilità obbligatoria verso ulteriori porti, con successivo cambio di zona e trattamento retributivo.

Il sopracitato bando è visibile sul sito online della ''Guardia Costiera Ischia'' o sul portale della ''Gazzetta Ufficiale''.