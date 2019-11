Il Ministero della Difesa ha pubblicato quattro concorsi per l'arruolamento di un totale di 53 ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare per l'anno 2020. Il primo concorso riguarda il reclutamento di 25 ufficiali del Corpo di Stato Maggiore, il secondo concorso è destinato all'inserimento di 15 ufficiali del Corpo del Genio della Marina, il terzo concorso è rivolto all'immissione di 9 ufficiali del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e il quarto concorso interessa l'introduzione di 4 ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Requisiti di ammissione

I candidati del Corpo del Genio della Marina specialità infrastrutture devono essere in possesso del diploma di geometra o perito industriale ad indirizzo per l'edilizia oppure della laurea in ingegneria civile e ambientale o in scienze dell'architettura o in scienze e tecniche dell'edilizia. Oltre a ciò, è necessario possedere la cittadinanza italiana, il diritto di voto elettorale attivo, non essere mai stati licenziati da un'amministrazione pubblica, non aver riportato carichi pendenti e procedimenti penali in atto e sanzioni disciplinari, aver sempre tenuto un comportamento incensurabile.

Prove d'esame

Il suddetto concorso stabilisce due esami scritti, di cui uno di cultura generale che verte in un questionario con inclusi 80 quesiti a risposta multipla da svolgere in un lasso di tempo massimo di 75 minuti nelle discipline di italiano, storia ed educazione civica e uno di cultura tecnico-professionale della durata di 6 ore che consiste nel dover risolvere quesiti a risposta libera, una prova scritta per constatare la padronanza della lingua inglese che implica l'esecuzione di un questionario con 50 quesiti a risposta multipla da definire in un tempo massimo di 35 minuti, valutazione dei titoli di merito, controlli psico-fisici, accertamento attitudinale che decreta una serie di esami, intervista personale e questionari, test di efficienza fisica, un esame orale e una prova opzionale di lingua straniera tra il francese, lo spagnolo e il tedesco, della durata di 15 minuti.

Da precisare che i candidati dovranno presentarsi ai test di efficienza fisica provvisti di tuta da ginnastica, scarpe da ginnastica, accappatoio, costume da bagno, cuffia da piscina, ciabatte e a scelta gli occhialini da piscina.

Inoltro istanza

La domanda di ammissione previa registrazione deve essere compilata e presentata telematicamente mediante il portale online istituzionale del ''Ministero della Difesa'' entro giovedì 12 dicembre 2019.

Il presente concorso è visibile sulla ''Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale-Concorsi ed Esami''.