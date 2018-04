Folto il calendario degli scioperi in questa prima parte della primavera. Oltre ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti [VIDEO], tra qualche giorno andrà in scena una protesta del personale scolastico. Docenti e ATA incroceranno le braccia ad inizio maggio, appena dopo la festa dei lavoratori. A darne comunicazione è stato il #Miur attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero dell’Istruzione. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli riguardanti lo sciopero in questione.

Scuola, sciopero per due giorni di docenti e ATA

SAESE ha proclamato uno sciopero per le giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 maggio 2018, che interesseranno il personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato, atipico e precario.

Alla protesta si unisce anche ANIEF. I sindacati chiedo la permanenza nelle graduatorie a esaurimento, di insegnati diplomati, in base al punteggio acquisito, nonché la riapertura per coloro in possesso di abilitazione: diplomati magistrali. Inoltre, viene chiesto un riallineamento degli stipendi all’inflazione. Nonostante l’incremento del costo della vita, non c’è stato un adeguamento dei compensi per i docenti, cosa che chiedono a gran voce i diretti interessati. Marcello Pacifico, presidente nazionale di ANIEF, ha aggiunto di voler far pressione al Miur, affinché venga attuato un piano straordinario, che porti all’assunzione di 150 mila tra insegnati e ATA, senza dimenticare la trasformazione da organico di fatto a organico di diritto per i numerosi precari.

Nelle scuole primarie e secondarie, dunque, avremo due giorni in cui le lezioni saranno fortemente a rischio.

Ciascun istituto dovrà comunicare per tempo il numero dei lavoratori in servizio, nonché il numeri di coloro che aderiranno allo sciopero. Prima di lasciarvi, invitandovi a seguirci per ricevere altre news a riguardo, ricordiamo che tra fine aprile e inizio maggio ci saranno diversi giorni di festa dovuti ad uno dei ponti di primavera, quello legato alla festa dei lavoratori [VIDEO]. In molte regioni si rimarrà a casa da #Scuola dal fine settimana prossimo (28-29 aprile 2018). A partire dal 30 aprile 2018, infatti, fino all’1 maggio 2018, non ci saranno lezioni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Trentino e Umbria. Per quanto riguarderà Lombardia e Toscana, la decisione di lasciare gli studenti a casa spetterà ai singoli istituti e non alla regione. Si consiglia di consultare i portali dei singoli USR per maggiori dettagli.