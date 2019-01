Annuncio

Sono stati resi noti tre nuovi Concorsi Pubblici per la professione di coordinatore di struttura dei servizi socio-assistenziali, bibliotecario - archivista e assistente sociale. I bandi, con scadenza fino al 7 febbraio verranno svolti presso il Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan (coordinatore socio assistenziale), il Comune di Schio, per il ruolo di bibliotecario - archivista e presso l'Azienda ai Servizi alla Persona del Delta Ferrarese (assistente sociale).

Concorso coordinatore assistenziale

Bando di concorso pubblico indetto dal Centro servizi per anziani Pietro e Santa Scarmignan, in provincia di Padova, per l'assunzione di un posto di 'coordinatore di struttura e dei servizi socio-assistenziali' [VIDEO], con con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

I concorrenti devono essere in possesso di uno seguenti requisiti specifici:

Laurea triennale o titolo superiore in Scienze dell’Educazione;

Laurea triennale o titolo superiore in Psicologia Clinica;

Laurea in Servizio Sociale o equipollente;

Precedente esperienza lavorativa di almeno anni tre presso Centri Servizi per Anziani.

Domanda di ammissione: la domanda deve essere inviata secondo una delle seguenti modalità: a mezzo del servizio postale; direttamente all’ufficio protocollo dell’ente o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: info @pec.casariposomerlara.it, entro il 4 febbraio 2019. Per l'ammissione al concorso è necessario il pagamento della tassa di € 10,00. Il bando integrale è consultabile, nel sito: csascarmignan.it.

Assunzione per un bibliotecario - archivista

Il Comune di Schio, in provincia di Vicenza indice un bando di concorso per la copertura di un posto da bibliotecario - archivista a tempo indeterminato.

Oltre ai requisiti generali è necessario una delle seguenti lauree:

Laurea magistrale appartenente alla classe LM-5 Archivistica e biblioteconomia (nuovo ordinamento universitario);

Titolo equivalente;

Laurea di primo livello: Beni culturali o in Lettere.

Presentazione della domanda: la domanda deve essere consegnata, entro il prossimo 25 gennaio con una della modalità indicate dal bando, tra cui e-mail certificata. Alla domanda è necessario allegare, la ricevuta della tassa di € 10,00. Ricordiamo che il testo integrale del bando è reperibile, nel sito istituzionale del Comune di Schio, alla voce 'bandi di concorso'.

Selezione pubblica per assistente sociale

L'Azienda ai Servizi alla Persona del Delta Ferrarese ha indetto una selezione pubblica, per il conferimento di una graduatoria a tempo determinato, nel ruolo di 'assistente sociale' [VIDEO]. I candidati hanno conseguito: un Diploma Universitario di Assistente Sociale o altri titoli universitari validi per l'esercizio della professione, e iscrizione al relativo albo professionale.

Domanda di ammissione: coloro che intendono partecipare alla selezione, dovranno far pervenire l'istanza, entro il il giorno 23 gennaio attraverso uno dei seguenti modi: mediante PEC 'aspdeldeltaferrarese @pec.it'; consegnata direttamente all’ufficio Protocollo dell’Asp del Delta Ferrarese; oppure a mezzo posta raccomandata A/R. Il bando completo è pubblicato, sul sito internet: aspdeldeltaferrarese.it.