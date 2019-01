Annuncio

Casting aperti a cura di Klab4 Film per la ricerca di un attore anche privo di esperienza in ambito cinematografico e televisivo, per un film da girare a Napoli. Sono inoltre aperte le selezioni di bambini ed adulti per la realizzazione di due cortometraggi correlati all'Accademia del Cinema Ragazzi e le cui riprese verranno effettuate nella zona di Bari.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo film le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli, la Klab4 Film cerca un attore per ruolo da protagonista.

Non si richiedono precedenti esperienze recitative in ambito televisivo o cinematografico o studi in questi settori, ma caratteristiche ben precise, ovvero: una età compresa tra i 40 e i 55 anni, una statura di almeno 1, 80, una buona dimestichezza con il dialetto napoletano, una rilevante prestanza fisica, e cioè una struttura fisica davvero massiccia, non però grassa ma solo abbastanza muscolosa e robusta, possibilmente capelli lunghi o disponibilità a farli crescere.

Gli interessati devono [VIDEO] inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie, al seguente indirizzo di posta elettronica: klab4film@gmail.com Per ulteriori informazioni e indicazioni consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook di Klab4 Film.

Due cortometraggi

Per la realizzazione di due cortometraggi (dal titolo, rispettivamente, Il Cortile e La fine del bruco) correlati all'Accademia del Cinema Ragazzi, sono aperte le selezioni. Le riprese verranno poi effettuate soprattutto nella zona di Bari. Nello specifico, si cercano bambini di età compresa tra 8 e 12 anni e bambine tra 8 e 10 anni, nonchè due veri fratelli, rispettivamente di 8 e 11 anni. I casting in questione si terranno a Enzitetto, in provincia di Bari, il 15 e il 16 gennaio presso l'Accademia del Cinema Ragazzi (Piazzetta Eleonora, 1), dalle ore 14 alle 18, 30.

I candidati devono presentarsi direttamente, accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci. Si cercano poi alcuni adulti per vari ruoli. In particolare, la richiesta è orientata verso un uomo di età compresa tra i 40 e i 50 anni, dal fisico atletico e distinto, un uomo tra i 55 e i 65 anni, dai modi semplici, una donna tra i 35 e i 45 anni, di struttura fisica esile e di una bellezza in stile 'acqua e sapone'. Gli interessati [VIDEO] in questo caso devono inviare la propria candidatura a casting.accademiadelcinema@gmail.com indicando i propri dati personali e i riferimenti di contatto, e allegando due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico.