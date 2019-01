Annuncio

Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di cantanti solisti e di gruppi vocali per la realizzazione del nuovo talent show di Canale 5, All together now, condotto da Michelle Hunziker e prodotto da Endemol Shine Italy. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di attori, attrici, ballerini, ballerine, speaker, acrobati e altri artisti circensi e ulteriori figure, per il noto parco dei divertimenti partenopeo Edenlandia, per formare il nuovo cast artistico.

Il tutto verrà coordinato dalla direzione artistica di Tony D'Ursi, conosciuto come Tony Figo. Si tratta di un'attività lavorativa stabile sul piano contrattuale e di livello davvero interessante.

All together now

Per la realizzazione del programma televisivo dal titolo All together now, condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, si selezionano cantanti singoli e gruppi vocali. Si richiede il compimento della maggiore età. Il talent show andrà poi in onda a partire dalla prossima primavera, prodotto da Endemol Shine Italy. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura, indicando i propri dati personali e di contatto, e allegando, oltre ad alcune fotografie, un video di durata non superiore a un minuto in cui ci si presenta e si canta una cover italiana o internazionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: talent@ endemolshine.it. In alternativa è possibile inviare il tutto tramite WhatsApp al seguente numero telefonico: 348-1400203.

Edenlandia

Per la formazione del cast artistico del noto parco dei divertimenti Edenlandia, si selezionano attori, attrici, cantanti, speaker, ballerini, ballerine, acrobati, artisti circensi figure etniche, tutti di età compresa tra i 18 e i 40 anni.

I casting, coordinati dalla direzione artistica di Tony D'Ursi, meglio conosciuto come Tony Figo, conosciuto innanzitutto per il programma televisivo Made in Sud ma anche per Stasera tutto può succedere, entrambi in onda su Rai due, verranno effettuati il 21 e il 22 febbraio 2019 al PalaEden di Edenlandia, a partire dalle ore 15. Gli interessati devono [VIDEO] inviare dati personali e riferimenti di contatto nonchè ogni ulteriore indicazione e informazione che ritengano utile al fine di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@ edenlandia.it. In sede di casting i convocati dovranno poi presentarsi muniti di una fotografia e del curriculum artistico-professionale.