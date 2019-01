Annuncio

Annuncio

In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. Ci sono in particolare dei casting aperti per la ricerca di vari ruoli e figure per un nuovo film da girarsi in Sardegna, con selezioni a cura di Sardegna Casting, e per la ricerca di concorrenti per il programma televisivo dal titolo Amika Talent Show.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo film da girarsi a Cagliari e dintorni a partire dalla prossima primavera 2019, Casting Sardegna cerca candidati per varie figure e ruoli, anche senza esperienza in ambito recitativo ma tutti con residenza o almeno domicilio in Sardegna.

Leggi anche Casting per il film 'Divina' e per il video di un artista che parteciperà a Sanremo

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso una donna di età compresa tra i 60 e i 70 anni, di origine sarda, verso un bambino tra i 7 e i 10 anni, dalla carnagione chiara e con occhi e capelli castani, verso un uomo tra i 70 e gli 80 anni, di origine sarda, dal volto che sprigiona simpatia.

Advertisement

Si cerca poi una donna di età compresa tra i 45 e i 55 anni, originaria dell'est Europa, con capelli biondi, carnagione e occhi chiari, avvenente e formosa quanto a struttura fisica e dall'espressione alquanto dolce, un uomo intorno ai 30 anni di età, un bambino tra i 7 e i 10 anni, e uno tra i 10 e i 12 anni, entrambi originari dell'est Europa, se possibile fratelli.

Aperte le ricerche anche di un uomo sempre dell'est Europa e di età compresa tra i 30 e i 40 anni, dall'espressione simpatica, di uomini e donne tra i 40 e gli 80 anni, tutti originari dell'est Europa e di una donna tra i 30 e i 35 anni, sarda, alta non più di 1,50 m.

Infine sono aperte le selezioni anche per una donna della stessa fascia di età 30-35 anni, sempre sarda, di una bellezza 'angelica', per un uomo tra i 40 e i 60 anni, sardo, con un viso rude, da duro, in possesso di patente di guida B, e per un uomo di età compresa tra i 30 e i 45 anni, con accento decisamente della zona di Cagliari e struttura fisica in sovrappeso.

Advertisement

Gli interessati devono [VIDEO] inviare dati personali e riferimenti di contatto, allegando due fotografie recenti, in primo piano con sfondo neutro e almeno una foto a figura intera, tutte nominate, ovvero con apposita indicazione di nome e cognome del candidato, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingrossanapatricelli@ gmail.com.

Nell'oggetto va indicato il ruolo per cui ci si candida e che nel caso di candidature di minorenni va inserito anche il numero di telefono cellulare di entrambi i genitori. I casting verranno poi organizzati esclusivamente su convocazione dei soggetti ritenuti idonei e interessanti ai fini della realizzazione del film. Per ulteriori informazioni e dettagli rimandiamo alla pagina Facebook di Casting Sardegna.

Amika Talent Show

Casting tuttora aperti per la nuova edizione del programma televisivo dal titolo Amika Talent Show. Si cercano attualmente attori, attrici, ballerini, cantanti, comici, nonché soggetti dotati di qualche particolare talento.

Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura tramite messaggio al seguente numero telefonico: 351/ 8227144 o far riferimento alle indicazioni di contatto e alle relative informazioni presenti sulla pagina ufficiale Facebook del programma TV in questione.