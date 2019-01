Annuncio

Annuncio

Casting già partiti per la ricerca di numerose comparse per la realizzazione della nuova edizione della serie televisiva, in onda sulle reti RAI e tratta dai romanzi di grande successo scritti da Elena Ferrante, dal titolo L'amica geniale. Sono, inoltre, attualmente aperte le selezioni di attori e attrici per una interessante web serie, da girarsi a Torino e a Cuneo, diretta da Ruggieri Cilli e di genere horror.

L'amica geniale

Dopo l'enorme successo ottenuto dalla prima edizione della serie televisiva, in onda sulle reti RAI e dal titolo L'amica geniale, tratta dai prestigiosi romanzi scritti da Elena Ferrante, sono da poco partite le selezioni per la nuova stagione della serie.

Nello specifico, si cercano attualmente comparse tra i 6 e i 12 anni e tra i 18 e i 75 anni. Si precisa che i candidati non devono aver preso parte alla precedente edizione della serie televisiva e che non verranno accettate candidature di soggetti con tatuaggi o piercing.

Advertisement

Si richiede, inoltre, la disponibilità a cambiare eventualmente la propria immagine per motivi di produzione. Infine, occorre precisare che la taglia non deve essere superiore alla 48 per le donne e ai 52 per gli uomini. Gli interessati devono [VIDEO] presentarsi direttamente ai casting, che si terranno venerdì 25 e sabato 26 gennaio a Napoli, all'Auchan di Via Argine, dalle ore 10 alle ore 19. I minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore o da un tutore.

Una web serie

Sono in corso le selezioni di attori e attrici italiani, di ogni età, tutti maggiorenni, per interpretare vari ruoli nella nuova web serie di genere horror, diretta da Ruggiero Cilli e dal titolo Samhain Baucogna. Le riprese verranno poi effettuate a Torino e Cuneo a partire dai primi del mese di marzo, per proseguire fino ad aprile.

Advertisement

Gli interessati devono [VIDEO] inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum artistico-professionale, ad alcune fotografie e a qualche breve video di interpretazioni artistiche, al seguente indirizzo di posta elettronica: imagenueva@gmail.com Per ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli, rimandiamo alla pagina ufficiale Facebook SamhainBaücogna Channel. Dopo una prima preselezione online, sulla base della documentazione inoltrata, i soggetti ritenuti interessanti verranno convocati per un apposito incontro, che si svolgerà agli inizi del mese di febbraio.