Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di concorrenti interessati a prendere parte alla prossima edizione de La Corrida, il noto programma televisivo condotto da Carlo Conti e in onda su Rai Uno. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per la ricerca di volti nuovi e modelle per l'agenzia Planet Model Agency, con sede principale a Padova, che si occupa innanzitutto, seppur non esclusivamente, di moda e pubblicità, con una particolare attenzione al settore televisivo.

La Corrida

Proseguono senza sosta i casting per la ricerca di concorrenti per la nuova edizione del programma televisivo dal titolo La Corrida, condotto da Carlo Conti su Rai Uno, che dovrebbe andare in onda venerdī 29 marzo 2019.

Le prossime selezioni si terranno a Firenze, dal 14 al 17 gennaio; cui seguiranno quelle a Venezia Mestre, dal 21 al 22 gennaio; a Milano, dal 23 al 25 gennaio; a Lecce, dal 28 al 29 gennaio; a Palermo dal 26 al 28 gennaio; a Catania, dal 29 al 31 gennaio; a Bari il 30 gennaio e l'1 di febbraio; a Napoli, dal 4 all'8 di febbraio nonchè dal 19 al 21 dello stesso mese, a Sassari il 12 e a Cagliari il 14 febbraio. Sempre nello stesso mese si terranno casting anche a Bologna, dal 12 al 14, a Torino e a Pescara, in entrambi i casi dal 19 al 21. Passando al mese di marzo, si terranno selezioni a Bari, dal 5 al 7 marzo, a Roma, dal 4 al 7 marzo, a Milano e, contemporaneamente, a Lamezia Terme, dal 12 al 14 marzo. Gli interessati devono [VIDEO] far riferimento al sito web della casa di produzione televisiva Magnolia, per registrarsi nell'apposito form online e inoltrare la propria candidatura.

Sempre sul sito di Magnolia segnaliamo anche la presenza di casting tuttora aperti, come quello per trovare persone interessate a partecipare a un nuovo programma dedicato al problema 'generazionale' correlato ai rapporti tra nonni, genitori e figli, ma anche i casting per il programma Cuochi & Fiamme. Tornando a La Corrida, per coloro che desiderano ulteriori informazioni e dettagli consigliamo di far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: lacorrida@ magnolia.it.

Planet Model Agency

Per Planet Model Agency, la nota agenzia di moda e pubblicità di livello nazionale con sede a Padova, si cercano modelle e volti nuovi. Gli interessati devono [VIDEO] innanzitutto visionare la pagina ufficiale Facebook dell'agenzia per ulteriori dettagli e inviare quindi la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @planetagency.net.