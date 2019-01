Annuncio

In queste settimane sono in corso dei casting per la ricerca di circa 50 comparse per il film dal titolo L'uomo senza gravità, di Marco Bonfanti e con Elio Germano tra gli interpreti principali. Le riprese verranno effettuate nella zona di Bergamo.

Sono inoltre aperte le selezioni di ballerini e ballerine (performers) per la stagione 2019 del Parco Leolandia, che si trova a Capriate San Gervasio (BG). In questo caso si prevede un contratto lavorativo della durata di almeno 9 mesi.

L'uomo senza gravità

Per la realizzazione del film diretto da Marco Bonfanti e dal titolo L'uomo senza gravità, si cercano come comparse 50 uomini e donne che abbiano almeno 18 anni di età.

Le riprese verranno poi effettuate a Calvenzano, in provincia di Bergamo, e il cast prevede la presenza, tra gli altri di Elio Germano, Elena Cotta, Michela Cescon, Silvia D'Amico e Vincent Scarito. Gli interessati devono [VIDEO] presentarsi direttamente il prossimo 17 gennaio a Largo XXV Aprile a Calvenzano (BG), a partire dalle ore 10, 30. Le selezioni si chiuderanno alle ore 18. Quanti dovessero trovarsi nell'impossibilità di essere presenti per la data prima indicata possono inviare la propria candidatura, indicando i dati personali e di contatto e allegando una fotografia, al seguente indirizzo di posta elettronica: monica.daniela.casting@ gmail.com.

Parco 'Leolandia'

Per la stagione 2019 si cercano ballerini/performer e ballerine/performer per il Parco 'Leolandia', in provincia di Bergamo.

In particolare, i ballerini devono essere alti almeno 1,75 m e le ballerine tra 1,60 m e 1,65 m. Si richiede bella presenza e ottima versatilità nei vari stili di danza. Tutti i candidati devono inoltre risiedere tra Milano e Bergamo o, almeno, avere un appoggio in zona. Si prevede un periodo lavorativo di almeno 9 mesi di durata, precisamente dal 4 marzo fine al mese di novembre 2019, con la possibilità di un ulteriore proseguimento fino ai primi di gennaio del 2020. Per candidarsi occorre [VIDEO] inviare entro domenica 27 gennaio dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.bmb@ gmail.com.

Le selezioni si terranno poi, ma esclusivamente su convocazione, il 29 gennaio presso il Parco Leolandia, a Capriate San Gervasio (Bergamo), in Via Vittorio Veneto, 52. In tale ambito verrà insegnata ai ballerini e alle ballerine una breve coreografia, che dovranno dimostrare di aver appreso adeguatamente.